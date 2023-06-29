Херш: Разведка США считает, что Путин в более сильной позиции после мятежа

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Сеймур Херш заявил, что неудавшийся мятеж вывел Владимира Путина на более выгодную позицию
Американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники в разведке США, заявил, что российский лидер Владимир Путин оказался в более сильной позиции после неудавшегося мятежа Пригожина, сообщает «РИА Новости».
По информации источника Херша, конфликт Пригожина и Минобороны завязался еще в январе. ЧВК хотели продолжать наступать, в то время как Минобороны приняло решение усиленно защищать новые территории. При этом, Путин позволил Пригожину взять Артемовск, а затем отправил «Вагнер» в заброшенные казармы в Ростовской области для демобилизации. Разумеется, Пригожин взбунтовался. Большая часть армии предпринимателя была расформирована, а техника перераспределена.
«Путин полностью поддержал армию, которая позволила Приго выставить себя дураком, а теперь с позором исчезнуть. И все это без лишних военных усилий и политического столкновения Путина с фундаменталистами, которые были ярыми поклонниками Приго. Довольно умно», - в завершении сказал источник журналиста.
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По информации источника Херша, конфликт Пригожина и Минобороны завязался еще в январе. ЧВК хотели продолжать наступать, в то время как Минобороны приняло решение усиленно защищать новые территории. При этом, Путин позволил Пригожину взять Артемовск, а затем отправил «Вагнер» в заброшенные казармы в Ростовской области для демобилизации. Разумеется, Пригожин взбунтовался. Большая часть армии предпринимателя была расформирована, а техника перераспределена.
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Евгения Парфентьева