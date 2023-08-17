Херш: ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления ВСУ

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Госсекретаря Энтони Блинкена предупредили в Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) об очевидном провале украинского контрнаступления. Об этом на своём сайте написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Кроме того, по словам источника Херша, госсекретарь хотел поспособствовать заключению мирного договора России и Украины, чтобы повторить поступок своего предшественника Генри Киссинджера. Он, в свою очередь, в 1973 году заключил Парижское мирное соглашение, завершившее Вьетнамскую войну.
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Анастасия Чинкова