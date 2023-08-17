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Херш: ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления ВСУ

17 августа 2023, 16:12

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Госсекретаря Энтони Блинкена предупредили в Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) об очевидном провале украинского контрнаступления. Об этом на своём сайте написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Один из сотрудников американских спецслужб заявил, что в администрации США зря поверили в «шоу», которое устроил Зеленский.

Кроме того, по словам источника Херша, госсекретарь хотел поспособствовать заключению мирного договора России и Украины, чтобы повторить поступок своего предшественника Генри Киссинджера. Он, в свою очередь, в 1973 году заключил Парижское мирное соглашение, завершившее Вьетнамскую войну.

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#контрнаступление
#сша
#блинкен
#предупреждение
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Европеист Фёдоров объяснил высказывание Саркози о Крыме
Европеист Фёдоров: «В больших симпатиях к России Саркози трудно заподозрить»
17 августа 2023, 17:26

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что высказывание экс-президента Франции Николя Саркози о том, что Крым исторически является российской территории, вызваны не симпатией к нашей стране, а прагматизмом.
«В больших симпатиях к России Саркози трудно заподозрить. Он занимает прагматичную позицию и ничем не рискует, так как ушёл из политики. Но он как французский политик, не раз встречался с Макроном, призывал соратников по партии «Республиканцы», находящихся в оппозиции к действующему лидеру страну, поддержать руководителя государства», — объяснил в беседе с NEWS.ru Фёдоров.

Он подчеркнул, что о принадлежности Крыма России заявляли и другие французские политики.

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что идея Киева о возвращении Крыма, который всегда был российским, в состав Украины – иллюзия.

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#украина
#крым
#россия
#франция
#политика
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Путин поручил сохранить право родителей на детское пособие после выхода из декрета
17 августа 2023, 16:55

Фото: istockphoto/mizar_21984

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение родителями права на получение пособия по уходу за ребенком после выхода из декретного отпуска вплоть до достижения ребенком возраста полутора лет. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
В документе изложено поручение правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательные акты. Согласно нововведениям, будет предусмотрено сохранение права на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае выхода матери или иных лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком, из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет.

Отмечается, что сроком исполнения поручения названо 1 октября 2024 года. Ответственными за исполнение поручения названы премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

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Политолог Кошкин: «Польша готовится выступить против Союзного государства РФ и Беларуси»
17 августа 2023, 16:38

Фото: istockphoto.com/Velishchuk

Военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Польша активно закупает наступательные вооружения для того, чтобы выступить против Союзного государства России и Белоруссии.
Он пояснил, что милитаризация Польши происходит с целью вступить в противостояние и демонстративно выйти из него с победой.

«Польша готовится выступить против Союзного государства России и Беларуси. Варшава стягивает силы на границы, чтобы вступить в противостояние с Белоруссией. А учитывая их большую интегрированность в украинский конфликт, конечно, поляки хотят выступить и против России», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Кошкин.

Кроме этого, по его мнению, Польша преследует и политические задачи, среди которых и захват территорий Западной Украины, которые Варшава считает своими.

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#конфликт
#польша
#россия
#белоруссия
#политика
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Путин наградил российского посла в Молдавии Олега Васнецова Орденом Почёта
17 августа 2023, 16:30

Фото: РИА Новости/Родион Прока

Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Молдавии Олега Васнецова Орденом Почёта. Указ опубликован на портале правовой информации.
В документе указывается, что Васнецов награждён за вклад в реализацию внешнеполитического курса России, а также за добросовестную многолетнюю службу в качестве российского посла в Республике Молдова.

Ранее сообщалось, что из Молдавии выслали часть российских дипломатов, после чего президент страны Майя Санду заявила, что оставшихся послов достаточно для обеспечения необходимых услуг. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что такой недружественный шаг не пройдёт просто так, он будет иметь последствия для российско-молдавских отношений.

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#молдова
#россия
#посол
#награда
#владимир путин
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Белоруссия получила от России первую партию боевых вертолетов Ми-35
17 августа 2023, 16:24

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Минск получил от Москвы первую партию вертолетов Ми-35. Боевые машины поставляются в Белоруссию в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных Сил республики и военно-технического сотрудничества с Россией.
Информация об этом появилось на официальном сайте министерства обороны Республики Беларусь. В сообщении указано, что белорусскими летчиками осуществляется перелет первой партии боевых вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 является модернизированной версией воздушной машины Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетехники и живой силы противника, а также для огневой поддержки с воздуха мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, эвакуации раненых. Вертолет также способен перевозить грузы в кабине и на внешней подвеске. Экипаж Ми-35 состоит из двух человек.

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#вооружение
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#машины
#информация
#белоруссия
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Конференция в Джидде должна была привести к капитуляции России
Херш: Конференция в Джидде планировалась США как подготовка к капитуляции России
17 августа 2023, 16:10

Фото: iStock/Ayman Hussain

Конференция в городе Джидда королевства Саудовская Аравия планировалась США как подготовка к капитуляции России, заявил американский журналист Сеймур Херш в статье для Substack.
«Джидда была детищем Салливана (советника президента США Джо Байдена Джейка Салливана). Он планировал, что это будет байденовский эквивалент Версальского мирного договора. Великий союз свободного мира встречается на праздновании победы после унизительного поражения ненавистного врага», - прокомментировал ситуацию Херш со ссылкой на мнения представителей американской разведки.

По информации журналиста, Салливан даже планировал «Нюрнбергский процесс» в Международном уголовном суде, где он сам выступил бы в качестве представителя от США. В соответствии с американским планом, Россия должна была с позором капитулировать после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины. 

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#сша
#украина
#сеймур херш
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Премьер-министр Латвии Кариньш покинул свой пост
17 августа 2023, 15:51

Фото: РИА Новости/Стрингер

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подал прошение об отставке, что означает и отставку всего правительства. Об этом сообщает портал Rus.lsm.lv.
Члены правительственной коалиции неоднократно не могли прийти к общему решению по различным вопросам, касающимся здравоохранения, образования, государственного бюджета и др. Переломным моментом стали президентские выборы, при подготовке к которым представители коалиции не смогли прийти к компромиссному решению о выборе единственного кандидата.

После этого Кариньш подал в отставку, заявив о том, что не желает баллотироваться на пост премьера. А новым кандидатом в партию «Новое единство», которую представлял Кариньш, стала министр благосостояния Эвика Силиня.

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#латвия
#премьер-министр
#уход
#правительство
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ЭКОВАС готов начать военную интервенцию в Нигер
Reuters: Представитель ЭКОВАС заявил о готовности блока действовать в Нигере
17 августа 2023, 15:44

Фото: iStock/DancingMan

Государства ЭКОВАС готовы к действию в случае провала переговоров в Нигере. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя организации.
По словам собеседника издания, конституционный порядок в стране будет восстановлен любыми методами и средствами. В том случае, если остальные усилия не приведут к успеху, в страну войдут силы ЭКОВАС, заявил представитель объединения.  

При этом, спикер отметил, что сообщество надеется, что конфликт удастся разрешить дипломатическим путем. В том случае, если введение блока в Нигер потребует ситуация, военный контингент прибудет на территорию страны. 

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#конфликт
#страны
#Нигер
#военные
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Путин переговорит с Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском
Путин заявил, что обсудит с Лукашенко строительство ВСМ в направлении Минска
17 августа 2023, 15:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что проведет переговоры с белорусским коллегой Лукашенко и обсудит с ним строительство ВСМ в направлении Минска.
Об этом глава государства сообщил в ходе церемонии открытия движения по МЦД-3 в Москве.

По словам президента, также будет рассмотрен вопрос о начале строительства железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга. Он отметил, что для соответствующей реализации «настало время». Российский лидер подчеркнул, что поездка между городами не будет превышать двух с половиной часов.

Также, Путин сообщил, что возможно строительство ВСМ до Донецка и Луганска. Государственный лидер сообщил, что обсудит строительство железнодорожной магистрали от Москвы до Минска с президентом Белоруссии. 

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#строительство
#мцд
#лидер
#путин
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