Херш: Украина благодаря зерновой сделке вывозила в Европу наркотики

Фото: iStock/Yuriy_Kulik
Действие зерновой сделки позволило Украине поставлять наркотики и российскую нефть в Европу. Так считает американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на чиновника из США, пожелавшего остаться неназванным.
«Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала от России», - приводит Херш слова американского чиновника.
При этом глава МИД Уганды Джедже Одонго, принимающий участие в саммите Россия-Африка, заявил, что решение России о выходе из зерновой сделки можно понять ввиду её неэффективности.
Читайте также:
Администрация Байдена сыграла решающую роль в атаке на Крымский мост
В США не дают прогнозов по контрнаступлению ВСУ
Полянский назвал семь условий для возвращения РФ в зерновую сделку
Элина Позднякова