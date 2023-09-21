Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Россия уже одержала победу в украинском конфликте, однако Белый дом и американские СМИ вынуждены продолжать врать на счет этого. Об этом написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своей странице на платформе Substack, ссылаясь на сотрудника американской разведки, пожелавшего остаться анонимным.
«Война закончена. Россия выиграла. Больше нет украинского наступления, но Белый дом и американские СМИ должны поддерживать ложь», - говорится в статье.Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол в статье для The American Conservative заявил, что США губят собственную экономику, оказывая финансовую поддержку Украине, он также призвал перестать финансировать Киев.
Читайте также:
Экс-депутат Рады Царев: Зеленский фактически объявил войну России
СМИ раскрыли планы Зеленского и Умерова
В США назвали Украину лабораторией для военных
Элина Позднякова