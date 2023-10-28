«Хезболла» сообщила о столкновениях с израильской армией на севере страны

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Вооруженное крыло ливанской шиитской партии «Хезболла» заявило об ожесточенных столкновениях между бойцами группировки и военными Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере еврейского государства. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Хезболлы».
24 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по военному комплексу, наблюдательному посту и военному посту движения «Хезболла» в Ливане. Удары были нанесены в ответ на пуски ракет с территории Ливана.
При этом Госдепартамент США ранее посоветовал американцам на фоне «непредсказуемой ситуации в сфере безопасности» немедленно покинуть Ливан. А тем гражданам Соединённых Штатов, которые, несмотря ни на что, решили всё же остаться на территории Ливана, Вашингтон рекомендует подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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При этом Госдепартамент США ранее посоветовал американцам на фоне «непредсказуемой ситуации в сфере безопасности» немедленно покинуть Ливан. А тем гражданам Соединённых Штатов, которые, несмотря ни на что, решили всё же остаться на территории Ливана, Вашингтон рекомендует подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.
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Артем Путинцев