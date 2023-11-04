«Хезболлах» впервые использовало новую мощную ракету при обстреле Израиля

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Ливанское движение «Хезболлах» использовало для обстрелов Израиля новую мощную ракету, которая раньше не использовалась в боевых действиях. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что в результате произведённого запуска новой мощной ракеты была поражена позиция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе деревень на юге Ливана, у самой границы с Израилем.
Ответной реакцией на произведённый Ливаном обстрел стало поражение объектов движения самолётами ЦАХАЛ.
Ранее генсек ливанского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла заявил, что скорость оказываемой Израилю поддержки со стороны США показывает слабость и очевидный провал в конфликте израильской стороны.
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Ответной реакцией на произведённый Ливаном обстрел стало поражение объектов движения самолётами ЦАХАЛ.
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Анастасия Чинкова