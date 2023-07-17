Хинштейн: В Думу внесут проект о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что Госдума 17 июля внесёт на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания законопроект, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную технику.
По словам автора инициативы, депутаты намерены выступить с предложением о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении различную военную технику, в том числе, тяжелую. Федеральное собрание рассмотрит законопроект в ближайшее время.
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Анастасия Крестьянова