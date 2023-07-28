Ходаковский: Решение оставить Херсон принял лично генерал Суровикин

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Решение оставить Херсон в ноябре 2022 года принял лично тогдашний командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин. Об этом неожиданно для многих заявил в своем Telegram-канале командир батальона «Восток», заместитель главы управления Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Александр Ходаковский.
«Вспомните, как обрушилась на нас правда об оставлении Херсона <...> Я тогда думал, что это было приуготовленное в высших эшелонах решение, реализацию которого "доверили" Сергею Суровикину, а потом выяснилось, что это было сугубо его решение», — написал Ходаковский, добавив, что лично его этим фактом «придавило».Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале также заявил о своем отношении к решению оставить Херсон. С его точки зрения, выравнивание линии боевого соприкосновения вдоль Днепра (что автоматически подразумевает отказ от Херсона) было правильным военным решением.
«Днепр — большое естественное препятствие, по нему можно выстроить мощный рубеж обороны», — отметил Сальдо.Напомним, 9 ноября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу принял доклад тогдашнего командующего Объединённой группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина. Глава Минобороны согласился с предложением командующего СВО организовать оборону по рубежу Днепра и приказал приступить к отводу войск за реку.
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