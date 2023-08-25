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«Ходячие трупы»: В США раскрыли, что Россия может сделать с Польшей

Экс-разведчик США Риттер: Политика Польши может привести к уничтожению ее городов
25 августа 2023, 04:14

Фото: iStock/delray77

Экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что агрессивная политика Польши наряду со слабой армией из «ходячих трупов» может привести к уничтожению польских городов и поляков. Об этом он сказал в эфире Youtube-каналу Through the eyes of.

«РФ не угрожает Польше, как и Белоруссия. Польша — единственная, кто выдвигает угрозы. Вы знаете, глупые действия приводят к глупым результатам, которые будут выражаться в погибших польских гражданах и разрушенных польских городах. Россия не валяет дурака, если вы хотите играть в эту игру — лаять на большую собаку и делать вид, что вы хотите ее укусить, — то не нужно удивляться, если она обернется и оторвет вам голову. Именно это и произойдет», — сказал Риттер.

Он добавил, что гражданам Польши нужно открыть учебник истории и вспомнить, сколькими армиями была захвачена территория страны в силу географического положения. Нанесенные Польши беды и разрушения необходим сопоставить с тем относительным процветанием, которого она достигла сегодня, заключил американский военный.

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#россия
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#польша
#всу
#рф
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Трамп собрал более семи миллионов долларов после фото в тюрьме
Politico: Дональд Трамп собрал 7,1 миллиона долларов после фото в тюрьме
27 августа 2023, 05:46

Фото: kremlin.ru

Экс-президент США Дональд Трамп собрал свыше 7,1 миллиона долларов в пожертвованиях после того, как в четверг официально сдался властям, сообщает издание Politico, ссылаясь на информацию из его предвыборного комитета. Только за пятницу ему удалось собрать 4,18 миллиона долларов, что стало «рекордным» днем по сбору средств для его кампании.
Сборы велись в основном через продажу мерчандайза с логотипами Трампа в ассоциированном с ним онлайн-магазине. После его формальной капитуляции властям округа Фултон, штат Джорджия, началась продажа футболок, плакатов и наклеек с его тюремным фото. Товары также включают в себя слоган «Никогда не сдавайтесь» и стоят от 12 до 34 долларов. В целом за последние несколько недель кампании Трампа удалось собрать около 20 миллионов долларов, утверждает издание.

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В США раскрыли единственный исход для Украины
Американский дипломат: только Россия обеспечит стабильность на Украине и в мире
27 августа 2023, 04:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший высокопоставленный советник по международным делам республиканской фракции в Сенате США Джим Джатрас выразил убеждение, что Россия является единственной страной, способной гарантировать стабильность и безопасность не только на Украине, но и во всем мире. Эти мысли он озвучил в программе «Соловьев Live».
Эксперт заявил, что будущее Украины с прочной стабильностью и безопасностью для Европы и всего мира возможно только в случае, если Россия будет определять правила. Джатрас также критиковал западных политиков, описывая их как иррациональных и утверждающих, что «они непогрешимы», а их противники — ниже их по статусу. По его мнению, доверять этим политикам и рассчитывать на соглашения с ними не стоит.

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#россия
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#всу
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны
27 августа 2023, 04:47

Фото: iStock/Stock_Dealer

В ночь на воскресенье по всей Украине был дан сигнал воздушной тревоги, показывают данные интерактивной карты от украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно этой информации, тревожный сигнал прозвучал в областях Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновецкой, Тернопольской и Ровненской с 4:01 до 4:03 по московскому времени. 

Раньше аналогичные меры были предприняты в Киеве и в ряде других областей: Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Сумской, а также в территориях Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Киева.

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#азс
#меры
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В московских аэропортах задержали или отменили почти 20 рейсов
В московских аэропортах задержали 14 рейсов, еще четыре отменены
27 августа 2023, 03:20

Фото: iStock/anyaberkut

Как минимум 14 рейсов задержались, а еще четыре были отменены в трёх аэропортах Москвы: «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», согласно данным с сервиса «Яндекс.Расписание».
По последней информации на 1:57 мск, в аэропорту «Внуково» задержали семь рейсов и отменили три.

В аэропорту «Домодедово» произошла задержка трёх рейсов и отмена одного.

В «Шереметьево» задержали четыре рейса.

Вчера МЧС России предупредило о наличии сильного тумана в Москве с вечера субботы до утра воскресенья.

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#внуково
#режим
#екатеринбург
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Стало известно, как речь Путина «парализовала» Польшу
Wyborcza: в Щецине хакеры остановили движение поездов и включили речь Путина
27 августа 2023, 02:35

Фото: iStock/delray77

В польском городе Щецин хакерская атака временно прекратила движение поездов, в то время как через железнодорожные радиочастоты звучали гимн России и часть речи президента России Владимира Путина. Об этом информирует издание Wyborcza.
Инцидент случился вечером 25 августа. На железнодорожных коммуникационных каналах был передан сигнал о необходимости аварийной остановки поездов, после чего прозвучали гимн России и часть выступления Путина. Сбой в системе безопасности остановил движение на двух направлениях. Работники железной дороги обратились в полицию, и систему в итоге удалось восстановить.

Полиция в настоящее время ищет злоумышленников.

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#полиция
#движение
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#остановки
#инцидент
#работники
#нато
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Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян
Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней
26 августа 2023, 23:10

Фото: istockphoto.com/Gam1983

В вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин рассказал о планах по продлению периода безвизового пребывания для российских туристов с 30 до 90 дней. Об этом он заявил в эфире государственного телеканала NBT во время встречи с официальными лицами и представителями туристической индустрии провинции Пханга на юге страны.
Премьер подчеркнул, что Россия является важным источником въездного туризма для Таиланда, что подтверждают обсуждения как на Пхукете, так и в Пханга.

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#россия
#пенсионер
#страны
#министр
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Актёр Деревянко получил судебные иски с требованием выплатить 45 млн рублей
26 августа 2023, 17:18

Фото: istockphoto/peshkov

Звезда фильма «Неваляшка» и сериала «Беспринципные» Павел Деревянко хотел заработать на криптобизнесе.
Baza пишет, что в 2021 году знакомый предложил Деревянко вложить деньги в криптобизнес, а потом получать проценты от инвестиций. Актёр дал согласие и вложил в дело примерно миллион рублей. Спустя время деньги к нему вернулись, а также Павел Деревянко получил 10% прибыли.
 
После этого актёру дали совет посотрудничать с более опытным криптобизнесменом. Деревянко подписал договор. Через некоторое время вместо денег актёру пришло 2 иска на 45 млн рублей.
 
Актёр уверен, что знакомый и криптобизнесмен его обманули.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе пытается продать особняк на Рублёвке. Впервые коттедж был выставлен на продажу в феврале нынешнего года за 300 млн рублей. Но объявление было снято, когда стало известно, кому принадлежит особняк. Недавно дом опять появился в продаже. Но уже от имени матери артиста. Сейчас особняк можно приобрести за 350 млн руб.

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#актёр
#кино
#криптовалюта
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Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что во всем мире смеются над европейскими санкциями
26 августа 2023, 16:44

Фото:istockphoto/Oleksii Liskonih

Во всем мире смеются над политикой санкций Европы против России, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Telex приводит цитату:  

«Политика санкций провалилась. И вопрос в том, а что насчет политиков, выступающих за это? Потому что логическое мышление состоит в том, что если они потерпели неудачу, то кто-то должен нести за это ответственность», —заявил Петер Сийярто во время своего выступления на конференции Tranzit.  
Министр также заявил, что Америка подтолкнула Европу к «соревнованию за военную помощь» Украине между странами. Это «уничтожает Европу», а политики «в военном психозе».

Венгерские власти не единожды выступали против введения новых санкций против России. Сийярто указывал на то, что уже существующие санкционные ограничения нанесли Москве ущерба меньше, чем Европе.

Напомним, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Она также призвала сократить финансирование Украины на фоне снижения богатств Соединенных Штатов.

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#венгрия
#мид
#санкции
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В НАТО пообещали расчленить Бразилию, если та не прекратит поддерживать Россию
26 августа 2023, 15:55

Фото: istockphoto/naruedom

НАТО превратит Бразилию в 5 независимых друг от друга государств, если она будет продолжать поддерживать Россию.
С таким угрожающим заявлением выступил президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер после саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Мнение он выразил на странице в соцсети Х (Twitter).
 
«После этого саммита БРИКС я начинаю задаваться вопросом, не поведет ли Лула Бразилию в том же направлении, куда идут Россия, Китай, Иран.  Я очень ясно дам вам понять – если вы, Лула, присоединитесь к враждебной оси, я призову демонтировать Бразилию», — такой сообщение оставил Гюнтер, обращаясь к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.
Данное сообщение Фелингер проиллюстрировал картой Бразилии, которая разделена на 5 частей. Реакция бразильского МИДа не заставила ждать.  Дипломаты обещали дать оценку этому заявлению.
 
План разделения страны на микрорегионы есть уже давно. Он предполагает отделение Южного и Юго-восточного регионов от других штатов.

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#бразилия
#нато
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