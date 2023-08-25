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Экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что агрессивная политика Польши наряду со слабой армией из «ходячих трупов» может привести к уничтожению польских городов и поляков. Об этом он сказал в эфире Youtube-каналу Through the eyes of.
«РФ не угрожает Польше, как и Белоруссия. Польша — единственная, кто выдвигает угрозы. Вы знаете, глупые действия приводят к глупым результатам, которые будут выражаться в погибших польских гражданах и разрушенных польских городах. Россия не валяет дурака, если вы хотите играть в эту игру — лаять на большую собаку и делать вид, что вы хотите ее укусить, — то не нужно удивляться, если она обернется и оторвет вам голову. Именно это и произойдет», — сказал Риттер.
Он добавил, что гражданам Польши нужно открыть учебник истории и вспомнить, сколькими армиями была захвачена территория страны в силу географического положения. Нанесенные Польши беды и разрушения необходим сопоставить с тем относительным процветанием, которого она достигла сегодня, заключил американский военный.
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Диана Аванесян