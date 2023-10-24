«Хотел оскорбить Путина»: что будет с Сатановским после «пьяной шмары»

Востоковед, политолог, бывший соведущий телеканала «Соловьёв – LIVE» Евгений Сатановский оскорбил официального представителя МИД РФ Марию Захарову, заместителя ведомства Михаила Богданова и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. После скандальных высказываний в ходе интервью с израильским журналистом, политолог был уволен руководителем телеканала Владимиром Соловьевым. Прежде политолог заявлял, что извиняться за свои высказывания не намерен, однако накануне сообщил, что сожалеет о своих словах и попросил прощения, сославшись на сильные эмоции. Редакция «Радио 1» расскажет, что ждет политолога после оскорбления представителей властей, и почему ему посоветовали отправиться в Израиль.