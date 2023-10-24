«Хотел оскорбить Путина»: что будет с Сатановским после «пьяной шмары»

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Востоковед, политолог, бывший соведущий телеканала «Соловьёв – LIVE» Евгений Сатановский оскорбил официального представителя МИД РФ Марию Захарову, заместителя ведомства Михаила Богданова и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. После скандальных высказываний в ходе интервью с израильским журналистом, политолог был уволен руководителем телеканала Владимиром Соловьевым. Прежде политолог заявлял, что извиняться за свои высказывания не намерен, однако накануне сообщил, что сожалеет о своих словах и попросил прощения, сославшись на сильные эмоции. Редакция «Радио 1» расскажет, что ждет политолога после оскорбления представителей властей, и почему ему посоветовали отправиться в Израиль.
Сатановский о Захаровой
Востоковед Евгений Сатановский, во время беседы с израильским журналистом, оскорбил представителя МИД РФ Марию Захарову, назвав ее «пьющей шмарой». Кроме того, политолог обвинил дипломата в нелюбви к евреям и Израилю. Сатановский также нелестно отозвался о заместителе внешнеполитического ведомства РФ Михаиле Богданове, обвинив его в злоупотреблении алкоголем и в том, что он получает деньги за продвижение интересов исламских стран на Ближнем Востоке.
Сатановский о Медведеве
«Я говорю, что для России час Х настанет где-то в 30-е годы, так как Путин не вечен, он стареет. Сильные лидеры всегда берут за себя слабеньких, а Путин сильный с точки зрения удержания своей власти, хотя… У меня есть свое мнение, о том, как он управляет Россией и как он подбирает кадры. Вот из этих кадров он какое-нибудь мелкое слабенькое <…> на своё место и поставит. Например, Медведева», — заявил востоковед.
Генпрокуратура проверит слова Сатановского, назвавшего Захарову «шмарой»
Телеграм-канал Baza сообщает, что Генпрокуратура РФ проведет проверку по факту высказываний Евгения Сатановского в адрес Марии Захаровой. Заявление в надзорный орган направил глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку слов политолога на предмет оскорбления властей. По мнению Бородина,
Сатановский публично унизил их честь и достоинство.
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В ГД захотели привлечь Сатановского по статье
С предложением привлечь политолога Сатановского к ответственности за оскорбление представителя власти, выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Соответствующее обращение будет направлено в Следственный комитет России. По словам депутата, подобные высказывания разжигают межнациональную ненависть и создают выгодные для ЦРУ скандалы.
Сатановский извинился перед Захаровой
Евгений Сатановский принес извинения официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой и замглавы ведомства Михаилу Богданову. В своем телеграм-канале политолог заявил, что искренне сожалеет о сказанном ранее и попросил принять извинения.
«Искренне сожалею. Это были неуместные эмоции в связи с ситуацией в регионе. Повинную голову меч не сечет. Прошу принять эти слова в качестве извинений», — написал Сатановский.
Однако до распространения информации о том, что высказывания политика будут проверены Генеральной прокуратурой, Сатановский заверял, что просить прощения не намерен, так как извинения «не его стезя».
«Я говорю то, что я считаю нужным. Там, где я считаю это правильным и уместным. <…>Что до извинений — не моя стезя, говорю то, что думаю и то, что вижу», — прежде заверял востоковед.
Сатановский хотел оскорбить Путина
Философ Александр Дугин прокомментировал ситуацию с оскорблением Марии Захаровой политологом Сатановским. По мнению Дугина, востоковед намеревался оскорбить не представителя российского МИДа, а президента России Владимира Путина.
«…Ни МИД, ни Захарова вообще ни при чём. Сатановский хотел оскорбить Путина, но не решился», — заявил Дугин.
Философ также призвал Сатановского отправиться в Израиль, так как это его Родина, и она находится в опасности.
«Родина у человека одна. Каким бы ни было его гражданство. У Сатановского родина — Израиль. И это достойно уважения и понимания. Но вывод напрашивается сам собой. Сейчас этой Родине грозит смертельная опасность. Поэтому Армагеддонычу пора домой», — заключил Дугин.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова