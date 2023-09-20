Hraparak: Баку потребовал выдать ему «руководителей» Карабаха

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Представители Азербайджана потребовали выдать Баку ряд государственных лиц, в число которых вошли военные деятели и политическое руководство. Об этом пишет издание Hraparak.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась накануне. Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября оборонное ведомство страны сообщило, что с 13:00 ведение огня прекращено. В результате военных действий пострадали более 20 человек, 27 человек погибли.
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