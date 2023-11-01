«Хрен вам, а не деньги!»: Медведев ответил главе Carlsberg на слова о краже бизнеса

Фото: iStock/Carlsberg
Пивоваренная компания Carlsberg, передав свой российский бизнес другим людям, начала невольно спонсировать спецоперацию на Украине. Об этом в своём Telegram-канале написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Днём ранее генеральный директор Carlsberg Group Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что Россия якобы украла российский бизнес группы. Речь шла о компании «Балтика», которая по указу президента РФ Владимира Путина перешла во временное управление Росимуществу.
Медведев, комментируя это заявление, сказал, что бы рад увидеть такую реакцию. По его словам, владельцы компании, настроенные против России, столкнулись с неприятными для себя последствиями такой позиции.
Также Медведев выразил благодарность Carlsberg Group за вклад в российское оружие, которое используется в зоне проведения спецоперации.
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Медведев, комментируя это заявление, сказал, что бы рад увидеть такую реакцию. По его словам, владельцы компании, настроенные против России, столкнулись с неприятными для себя последствиями такой позиции.
«Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим!» – написал политик.
Также Медведев выразил благодарность Carlsberg Group за вклад в российское оружие, которое используется в зоне проведения спецоперации.
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Анастасия Чинкова