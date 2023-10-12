Hindustan Times: Еще одна страна НАТО унизила Зеленского

Фото: РИА Новости/Стрингер
Украинский президент Владимир Зеленский испытал в Румынии огромное унижение и с позором уехал оттуда. Это произошло после того, как ему было отказано в праве выступить перед парламентом страны.
Об этой неприятной для лидера киевского режима ситуации рассказывается в видеосюжете индийского издания Hindustan Times. 10 октября в Бухаресте должна была состояться встреча Зеленского с румынским президентом Клаусом Йоханнисом, а также речь в парламенте. Однако, как сообщили местные СМИ, под предлогом соображений безопасности выступление было отменено. Вопрос с безопасностью на самом деле стоял довольно остро, если верить словам «пророссийского» сенатора Дианы Шошоакэ.
«Если Зеленского отметелят в парламенте, будет плохо. Не смейте выставлять его в румынском парламенте!» — обратилась политик к к Йоханнису.
В канцелярии президента Румынии поспешили заявить, что визит киевского лидера — подтверждение безоговорочной поддержки Украины. Но в материале издания отмечается, что отказ в предоставлении площадки для выступления — плохой знак для Зеленского. Именно парламент решает вопросы, которые обсуждали румынский и украинский президенты. Это вопросы безопасности в Черном море и евроинтеграция Украины.
В завершение публикации индийское издание констатирует: еще одна страна НАТО публично унизила Зеленского.
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«Если Зеленского отметелят в парламенте, будет плохо. Не смейте выставлять его в румынском парламенте!» — обратилась политик к к Йоханнису.
В завершение публикации индийское издание констатирует: еще одна страна НАТО публично унизила Зеленского.
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Александр Бойцов