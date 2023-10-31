Hurriyet: Израильские туристы аннулируют бронирования в отелях Турции

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Владельцы отелей в турецкой курортной провинции Анталья сообщают о значительном снижении числа бронирований из стран Ближнего Востока, в том числе из Израиля. Безусловно, это связано с обострением палестино-израильского конфликта.
Как сообщает газета Hurriet, турецкие отельеры, особенно в самом крупном туристическом регионе страны, выражают серьезную озабоченность по поводу предстоящего летнего сезона 2024 года. На прошлой неделе министерство безопасности Израиля обратилось к гражданам страны, находящимся на территории Турции, покинуть ее как можно скорее. После этого предупреждения только несколько израильтян остались в Анталье, большинство же уехало.
Директор одного из пятизвездочных отелей Антальи Исмаил Чаглар отметил, что конфликт между Россией и Украиной уже нанес ощутимый удар по туристической отрасли региона. По его словам, отельеры пытались компенсировать эти потери за счет привлечения туристов с Ближнего Востока, и частично это удалось. В этом году в Анталью приехало около полумиллиона туристов из Израиля, Иордании и Ливана. Теперь придется думать о том, удастся ли найти новые рынки.
По словам другого владельца отеля Мухамета Инчи, израильские туристы активно бронировали номера на март и апрель будущего года. Однако после начала конфликта вокруг сектора Газа начались аннуляции этих бронирований. В настоящее время в его отеле нет ни одного туриста из Израиля.
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Директор одного из пятизвездочных отелей Антальи Исмаил Чаглар отметил, что конфликт между Россией и Украиной уже нанес ощутимый удар по туристической отрасли региона. По его словам, отельеры пытались компенсировать эти потери за счет привлечения туристов с Ближнего Востока, и частично это удалось. В этом году в Анталью приехало около полумиллиона туристов из Израиля, Иордании и Ливана. Теперь придется думать о том, удастся ли найти новые рынки.
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Александр Бойцов