Хуситы запустили баллистические ракеты по Израилю

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Представитель мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене Яхья Сариа объявил о запуске баллистических ракет по нескольким военным объектам в городе Эйлат на юге Израиля, сообщает телеканал Al Masirah.
Ранее израильское судно Galaxy Leader было захвачено в Красном море. На борту находились 22 человека, но ни один из них не был гражданином Израиля. Член Высшего политического совета республики, созданного мятежным движением «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси, заявил, что судно не будет освобождено, пока Израиль не прекратит свою операцию в секторе Газа.
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Артем Кузьмин