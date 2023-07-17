Хуснуллин: Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста запустят 15 сентября

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй - в ноябре.
Говоря о последствиях удара украинским и силами по Крымскому мосту, Хуснуллин сообщил, что часть конструкции не подлежит восстановлению. Он также добавил, что железнодорожная часть работает в прежнем режиме.
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Анастасия Крестьянова