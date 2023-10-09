«Как во времена холокоста»: Президент Израиля высказался о жертвах атаки ХАМАС

Представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда заявил, что движение будет казнить по одному израильскому заложнику за каждое нападение Израиля на жилой дом без предупреждения. Запись с его заявлением которого была показана на телеканале «Аль-Джазира».