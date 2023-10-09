«Как во времена холокоста»: Президент Израиля высказался о жертвах атаки ХАМАС

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Такое количество евреев не погибало за один день со времен холокоста, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в обращении к международному сообществу.
«По моему мнению, со времен холокоста столько евреев не погибали за один день. Со времен холокоста мы не видели такого, когда еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек, даже переживших холокост сгоняли в грузовики и брали в плен», - прокомментировал ситуацию Герцог.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию.
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Евгения Парфентьева