i24: Армия Израиля ликвидировала более 400 боевиков ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦХАЛ) ведет ожесточенные бои с представителями военного крыла движения ХАМАС на юге страны и в секторе Газа. Пресс-секретарь ЦХАЛ сообщил об уничтожении более 400 боевиков с начала вооруженного конфликта.
Премьер-министр Беньямин Натаньяху ранее сообщил о завершении первого этапа операции «Железные мечи». Он также призвал провести широкую мобилизацию военных резервов страны. Хагари в свою очередь отметил, что задачи ЦХАЛ в настоящее время заключаются в прекращении боевых действий на территории Израиля, установлении полного контроля над барьером безопасности и продолжении нанесения ударов по объектам сосредоточения террористов в секторе Газа.
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Александр Бойцов