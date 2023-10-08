i24: Израильская армия ведет тяжелые бои со сторонниками ХАМАС в общине Маген

Фото: istockphoto/John Theodor
Боевики военного крыла движения ХАМАС проникли на территорию общины Маген в южной части Израиля. В настоящее время между ними и израильскими военными идут тяжелые бои.
Ранее израильские военные чины заявили о завершении первого этапа операции «Железные мечи». Дальнейшие свои задачи командование ЦАХАЛ видят в прекращении военных действий на территории страны, зачистка приграничных территорий и установление контроля над буфером безопасности и нанесении ударов по террористическим объектам в секторе Газа. Однако, как выяснилось, предотвратить последующие вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля пока полностью не удалось.
Читайте также:
На всей территории Израиля введено «особое положение в области безопасности»
ЦАХАЛ: Армия Израиля нанесла удар по командному центру ХАМАС
The Times of Israel: ХАМАС обстрелял госпиталь в Ашкелоне
Александр Бойцов