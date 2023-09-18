ICG: Выступление Зеленского в ООН может привести к кризису для Украины

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Глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group Ричард Гоуэн увидел угрозу для Украины в выступлении Зеленского на Генеральной ассамблее ООН. Он считает, что речь украинского лидера может обернуться кризисом для Киева.
По словам Ричарда Гоуэна, если на Генеральной ассамблее ООН Зеленский будет продолжать провозглашать битву «до последнего украинца» и отвергать саму возможность мирного решения конфликта путем переговоров, это может обернуться для Украины серьезным дипломатическим кризисом.
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Александр Бойцов