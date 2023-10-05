«Идиот или негодяй?»: Путин высказался о приглашении эсэсовца в парламент Канады

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Российский лидер Владимир Путин прокомментировал приглашение Ярослава Гунька в канадский парламент, на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Спикер парламента не мог не понимать, что тот человек сраж*ался за Гитлера, на стороне войск нацистов. Если спикер парламента Канады не знает про Гитлера, то он идиот, если знает и пригласил в парламент эсэсовца, то негодяй», - прокомментировал ситуацию Путин.
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Евгения Парфентьева