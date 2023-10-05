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«Идиот или негодяй?»: В парламенте Канады не могли не знать о происхождении Хунка

Путин: Спикер парламента в Канаде не мог не знать, что Хунка сражался за Гитлера
05 октября 2023, 22:19
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Бывший спикер парламента Канады Энтони Рота не мог не знать, что Ярослав Гунька работал на Адольфа Гитлера, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Допустим, он этого не знает. Я ни в коем случае не хочу обидеть чувства канадского народа, мы относимся к Канаде с уважением, особенно к людям. Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. Или так, или так», - прокомментировал ситуацию Путин.

Ранее Путин ответил на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия предала армян. Он напомнил, что между Россия 15 лет пыталась договориться как с Армений, так и Азербайджаном, однако, слышала от обеих сторон - «Мы будем продолжать сражаться». При этом, он отметил, что РФ продолжает быть союзником Армении.


«Знаете, у нас в народе говорят: «Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала», - поставил точку в этом вопросе российский президент.

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«Денег нет»: Пентагон не будет выделять Украине деньги
Пентагон: США не планируют выделять деньги на Украину из других статей бюджета
05 октября 2023, 22:41

Фото: iStock/icholakov

Соединенные Штаты не планируют выделять деньги на поддержку Украины из оборонного бюджета, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.
«Перепрограммирование (перенос средств из одних статей оборонного бюджета в другие) всегда является опцией на случай острой необходимости, но в настоящее время, насколько мне известно, решения о перепрограммировании для поддержки безопасности Украины принято не было», - прокомментировал ситуацию Райдер. 

При этом, он отметил, что в ведомстве продолжают переговоры с Конгрессом США о выделении дополнительных средств на помощь Вооруженным силам Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Устинова заявила, что через месяц-полтора у ВСУ закончится оружие, если США не проголосуют за выделение дополнительной помощи Киеву.

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Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией
WSJ: американский F-16 сбил в Сирии турецкий беспилотник
05 октября 2023, 21:58

Фото: iStock/valio84sl

На северо-востоке Сирии реактивный истребитель Вашингтона сбил турецкий беспилотник, поскольку посчитал его угрозой для войск США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Сообщается, что это первый случай, когда США сбили БПЛА своего союзника по НАТО — Турции. По словам представителя министерства обороны Турции, сбитый беспилотник не принадлежал вооруженным силам Турции.

Отмечается, БПЛА  был вооружен ракетами «воздух-земля», по этой причине его сочли угрозой для сирийской и американской армии, которые находятся на базе Таль Байдар.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Курскую область, был уничтожен силами ПВО. Беспилотник был ликвидирован с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

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Путин: Несколько тысяч бойцов «Вагнера» подписали контракты с ВС РФ
05 октября 2023, 20:15

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Несколько тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» подписали контракт с российской армией, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Несколько тысяч бойцов, которые ранее служили в частной военной компании «Вагнер», подписали контракт с Минобороны РФ», - прокомментировал ситуацию Путин. 

Ранее глава РФ заявил, что за время контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли свыше 90 тысяч человек. Он также отметил, что помимо личного состава, украинская армия потеряла 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса. 

В своей речи на заседании «Валдай» российский лидер напомнил, что не Россия пыталась пригрозить Донбассу бомбежками и запугивать Крым, на протяжении 10 лет бомбила, стреляла, танки применяла и убивала людей.

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Путин: Запад стремился расширить границы НАТО в сторону России и Китая
05 октября 2023, 19:57

Фото: kremlin.ru

Запад всегда стремился расширить границы НАТО к России, теперь то же самое он делает с Китаем, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы видим, что одним из способов провокации и создания кризиса на Украине было неуёмное стремление западных стран, и прежде всего Соединённых Штатов, расширить НАТО к границам Российской Федерации. Но то же самое они делают и на Востоке, создавая различные замкнутые военные группировки. Они наступают там на те же самые грабли, что и в Европе наступали», - прокомментировал ситуацию Путин. 

Ранее Путин заявил, что НАТО не нужна была такая страна в своем составе, как Россия, несмотря на то, что уже не было идеологического противостояния — видимо, проблема была в геополитических интересах. Он также отметил, что США в хамской форме навязываю свои правила всему миру и требуют их исполнения.

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#путин
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Путин рассказал, как в ЮАР отреагировали на его отсутствие на БРИКС
05 октября 2023, 19:40

Фото: istock /William_Potter

По словам президента РФ Владимира Путина, в ЮАР не обиделись на него из-за отсутствия на БРИКС.
«Президент ЮАР не обиделся в связи с моим решением не ехать на саммит БРИКС. Мы обо всём договорились»,- рассказал Владимир Путин.
Ранее в своём выступлении в ходе Международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» президент РФ Владимир Путин заявил, что объединение стран БРИКС – это не военный союз, а площадка для выработки позиций, основанных на суверенитете и уважении друг друга.

«К России переходит председательство в БРИКС, и мы сделаем все для того, чтобы так называемое мировое большинство чувствовало, что оно не просто большинство по числу жителей наших стран, а что оно большинство, имея в виду перспективы своего развития». 
Владимир Путин также добавил, что Россия приветствует намерение целого ряда латиноамериканских государств присоединиться к БРИКС либо в качестве полноправных членов, либо как равноправные партнеры.

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Путин высказался о вступлении Украины в НАТО
Путин: Вступление Украины в НАТО угрожает безопасности России
05 октября 2023, 19:37

Фото: kremlin.ru

Россия всегда была против вступления Украины в НАТО, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Россия всегда была против вступления Украины в НАТО, для этого есть серьезные основания – это угрожает безопасности РФ», - прокомментировал ситуацию Путин. 

Ранее Путин заявил, что НАТО не нужна была такая страна в своем составе, как Россия, несмотря на то, что уже не было идеологического противостояния — видимо, проблема была в геополитических интересах. Он также отметил, что США в хамской форме навязываю свои правила всему миру и требуют их исполнения. 

«Надо жить по «правилам», каким правилам? Наши коллеги из США не просто устанавливают такие правила, но еще и поучают, кто и как должен их исполнять. Кто и как должен себя вести», - отметил глава РФ.

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#сша
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#путин
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Владимир Путин раскрыл, кем работал до политики
Путин: Россия готова к сотрудничеству с Японией, если Токио проявит инициативу
05 октября 2023, 19:24

Фото: kremlin.ru

Россия никогда не захлопывала окно в Японию, это произошло со стороны Токио, заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Глава РФ напомнил, что именно Япония ввела антироссийские санкции. При этом, Москва готова пойти на диалог с Токио, если инициатива будет проявлена с японской стороны. 

«Я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь. Расширим, если потребуется. Если соответствует нашим национальным интересам, поработаем и над этим», - прокомментировал ситуацию Путин. 

Во время заседания «Валдай» Путин также отметил, что Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, но к жесткому противодействию тем, кто выступает за диктатуру.

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#россия
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#япония
#путин
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Путин перечислил шесть принципов, к которым стремится РФ
05 октября 2023, 19:04

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» перечислил 6 принципов, к которым стремится страна.
Первый принцип заключается в том, что Россия «хочет жить в открытом взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей».
Второй принцип, по словам Путина, многообразие мира, которое должно сохраняться и быть фундаментом всеобщего развития.
 
Третья причина заключается в максимальной представительности.
 
«Никто не имеет права и не может управлять миром за других или от имени других», — отметил Владимир Путин.
Четвертый принцип-всеобщая безопасность и прочный мир, построенный на интересах всех стран.
 
Пятый принцип описан как справедливость для всех, а шестой— равноправие.

Ранее Путин обратился к западным лидерам. США в хамской форме навязывают свои правила всему миру и требуют их исполнения, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Надо жить по «правилам», каким правилам? Наши коллеги из США не просто устанавливают такие правила, но еще и поучают, кто и как должен их исполнять. Кто и как должен себя вести. Это проявляется в хамской форме — «вы должны, вы обязаны». Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?», - прокомментировал ситуацию Путин.
В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

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#владимир путин
#президент
#россия
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«Идиот или негодяй?»: Путин высказался о приглашении эсэсовца в парламент Канады
05 октября 2023, 19:02

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал приглашение Ярослава Гунька в канадский парламент, на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Напомним, 22 сентября парламент Канады посетил президент Украины Владимир Зеленский. К его визиту был приглашен почетный гость - 98-летний Ярослав Гунька. Этот человек был участником дивизии «Галичина»* войск СС*, которая комплектовалась украинскими националистами. Бывший спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил его как «борца за украинскую независимость против русских».

«Спикер парламента не мог не понимать, что тот человек сраж*ался за Гитлера, на стороне войск нацистов. Если спикер парламента Канады не знает про Гитлера, то он идиот, если знает и пригласил в парламент эсэсовца, то негодяй», - прокомментировал ситуацию Путин.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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