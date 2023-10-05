«Идиот или негодяй?»: В парламенте Канады не могли не знать о происхождении Хунка

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Бывший спикер парламента Канады Энтони Рота не мог не знать, что Ярослав Гунька работал на Адольфа Гитлера, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Допустим, он этого не знает. Я ни в коем случае не хочу обидеть чувства канадского народа, мы относимся к Канаде с уважением, особенно к людям. Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. Или так, или так», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее Путин ответил на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия предала армян. Он напомнил, что между Россия 15 лет пыталась договориться как с Армений, так и Азербайджаном, однако, слышала от обеих сторон - «Мы будем продолжать сражаться». При этом, он отметил, что РФ продолжает быть союзником Армении.
«Знаете, у нас в народе говорят: «Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала», - поставил точку в этом вопросе российский президент.
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Евгения Парфентьева