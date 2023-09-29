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Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в ходе беседы с Breitbart заявил, что за эскалацию конфликта с Россией несут ответственность те же люди, из-за которых началах война в Ираке.
«Те же идиоты, что занимают самую агрессивную позицию на Украине, уже провернули то же самое в Ираке», — цитирует издание слова Вэнса.Он добавил, что Вашингтон лицемерно говорит о важности восстановления свободы и демократии, в то время как государства-сателлиты на самом деле «не свободны и не демократичны».
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