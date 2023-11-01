Йемен атаковал Израиль с помощью ракет

Фото: istockphoto/vadimrysev
Представитель мятежного шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы), правящего на севере Йемена, Яхья Сариа, заявил в соцсетях, что йеменские войска в 12:00 (совпадает с московским) запустят ракеты и беспилотники в сторону Израиля. Позже хуситы опубликовали видеозапись пуска ракет в соцсети X (бывший Twitter).
Посол Израиля в России Александр Бен Цви ранее сообщил, что его страна не находится в состоянии войны с Йеменом. Яхья Сариа в свою очередь пообещал, что хуситы будут и далее наносить более качественные и точные удары вплоть до окончания израильской агрессии.
Читайте также:
Израиль не считает себя находящимся в состоянии войны с Йеменом
В Йемене предупредили о ракетном ударе по Израилю
Ближний восток раскаляется: Йемен объявил войну Израилю
Александр Бойцов