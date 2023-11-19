Йеменские хуситы намерены атаковать принадлежащие Израилю морские суда

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Представители правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла», которое контролирует побережье Красного моря, заявили, что будут атаковать все корабли, связанные с Израилем. Они призвали другие страны отозвать с израильских судов свои экипажи, а также не приближаться к ним в море.
Сариа рекомендовал другим государствам не использовать израильские корабли для фрахтов и перевозки своих грузов, а также в целях безопасности не приближаться к ним в открытом море, чтобы не подвергнуться случайному удару.
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Александр Бойцов