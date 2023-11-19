Йеменские хуситы намерены атаковать принадлежащие Израилю морские суда

Представители правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла», которое контролирует побережье Красного моря, заявили, что будут атаковать все корабли, связанные с Израилем. Они призвали другие страны отозвать с израильских судов свои экипажи, а также не приближаться к ним в море.