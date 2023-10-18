ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе

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Террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*) заявила о своей причастности к инциденту в Брюсселе, сообщает агентство Рейтер.
Согласно данным агентства, второго числа организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за стрельбу в Брюсселе. Сообщается, что об этом заявили сами боевики.
Вечером 16 октября 45-летний гражданин Туниса по имени Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по троим шведским гражданам, находившимся в форме шведской сборной по футболу. В результате этого инцидента два человека погибли, а третий получил ранения. Позднее, когда он попытался скрыться, нападавшего застрелили сотрудники полиции. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.
Дополнительные сведения указывают на то, что бельгийская полиция задерживала Лассуэду в 2023 году для проверки информации о его возможной связи с терроризмом в родной Тунис. Однако после проведения проверки его отпустили, несмотря на то, что с 2021 года он находился в Бельгии незаконно после отказа в предоставлении ему убежища. Проводится дополнительное расследование этих обстоятельств.
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Вечером 16 октября 45-летний гражданин Туниса по имени Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по троим шведским гражданам, находившимся в форме шведской сборной по футболу. В результате этого инцидента два человека погибли, а третий получил ранения. Позднее, когда он попытался скрыться, нападавшего застрелили сотрудники полиции. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.
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*Запрещенная в России террористическая организация
Артем Кузьмин