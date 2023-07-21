Игорь Стрелков задержан правоохранителями

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Правоохранители решили задержать Игоря Стрелкова. Об этом сообщает РБК.
По информации источника, само задержание произошло около полудня. В этот момент он находился дома. В настоящий момент в его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.
Предварительно установлено, что причиной задержания стало заявление бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».
Кроме того, Telegram-канал SHOT утверждает, что в полицию обратилась москвичка, которую возмутили публикации экс-министра обороны ДНР в соцсетях, а также его «Клуб рассерженных патриотов», где тот «в открытую критикует руководство страны». Также заявительница недовольна, что Стрелков собирает деньги на нужды СВО, но куда они идут при этом, не отчитывается.
Читайте также:
Пригожин назвал Стрелкова «бабой» за критику в свой адрес
Стрелков высказался о проверке на дискредитацию ВС РФ
Пригожин отказался брать Стрелкова в «Вагнер» из тюрьмы
Предварительно установлено, что причиной задержания стало заявление бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».
Читайте также:
Пригожин назвал Стрелкова «бабой» за критику в свой адрес
Стрелков высказался о проверке на дискредитацию ВС РФ
Пригожин отказался брать Стрелкова в «Вагнер» из тюрьмы
Татьяна Лаврова