Игоря Стрелкова обвиняют в экстремизме

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова обвиняют по статье «Экстремизм». Об этом сообщила его жена в Telegram-канале супруга.
По ее словам, правоохранители пришли к нему в 11:30 часов дня.
Telegram-канал SHOT утверждает, что в полицию обратилась москвичка, которую возмутили публикации экс-министра обороны ДНР в соцсетях, а также его «Клуб рассерженных патриотов», где тот «в открытую критикует руководство страны». Также заявительница недовольна, что Стрелков собирает деньги на нужды СВО, но куда они идут при этом, не отчитывается.
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«Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении», - отметила Мирослава Регинская.
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Татьяна Лаврова