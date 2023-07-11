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Вашингтон использует конфликт на Украине для продолжения мировой гегемонии Соединенных Штатов, считает обозреватель издания IL Fatto Quotidiano Пино Арлакки.
По словам журналиста, США давно не думают об успехе Киева, а американский лидер Джо Байден намерен в принципе «заморозить конфликт», и по этой причине отвергает попытки президента Украины Владимира Зеленского навязать Вашингтону свою позицию.
Обозреватель уверен: в Соединенных Штатах давно осознают, что мир стал многополярным, но все равно стремятся отсрочить собственный крах, заставляя платить за это своих союзников.
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«Конечная ставка в нынешнем конфликте не имеет к Украине никакого отношения», — заключил Арлакки.
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Артем Путинцев