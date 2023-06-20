Илон Маск двумя словами отреагировал на статью о провале ВСУ

Предприниматель Илон Маск поддержал мнение инвестора Сакса о провале наступления ВСУ и роли Запада на Украине
Американский предприниматель Илон Маск положительно отреагировал на статью бизнесмена Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВС Украины, где тот спрогнозировал поражение Соединенных Штатов на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
В статье Сакса говорится, что с каждым днем становится все более ясно - украинское контрнаступление не достигает ни одной из заявленных целей. Он также напомнил о переговорах между Украиной и РФ в Стамбуле, которые могли прекратить конфликт, но были отвергнуты западными странами.
Инвестор сравнил происходящее с Афганистаном, когда общественность США двадцать лет уверяли, что Америка одерживает там верх. К сожалению, Вашингтон похоже, приближается к аналогичному результату и на Украине, заключил Дэвид Сакс.
Ранее миллиардер Илон Маск назвал причину неудач немецких танков Leopard на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В статье Сакса говорится, что с каждым днем становится все более ясно - украинское контрнаступление не достигает ни одной из заявленных целей. Он также напомнил о переговорах между Украиной и РФ в Стамбуле, которые могли прекратить конфликт, но были отвергнуты западными странами.
«Хорошо сказано», — прокомментировал Маск публикацию Сакса в Твиттер.
Ранее миллиардер Илон Маск назвал причину неудач немецких танков Leopard на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян