Илон Маск: Европа движется к гражданской войне

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Европу ожидает крайне незавидное будущее. Такое мнение высказал владелец компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск.
Таким образом он отреагировал на видеозапись, на кадрах которой мигрантка сжигает французский флаг. Ролик был опубликован в социальной сети X (бывший Twitter). Пользователь, который снял видеозапись и выложил ее, задается вопросом, почему Старый свет продолжает принимать беженцев, которые стремятся не влиться в европейское общество, а вытеснить его.
Жители европейских стран постепенно утрачивают свободу передвижения в Шенгенской зоне, так как все больше государств вводят различные ограничения на фоне миграционного кризиса и террористических угроз.
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«Европа уверенно движется в сторону гражданской войны», — ответил ему Илон Маск.
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Александр Бойцов