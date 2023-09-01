Илон Маск оскорбил Байдена

Фото: сайт Кремля
Американский миллиардер Илон Маск резко высказался относительно возраста действующего президента США Джо Байдена на странице своего аккаунта в Twitter.
Бизнесмен таким образом отреагировал на пост, опубликованный одним из пользователей, в котором было представлено видео с видимо «замороженным» 81-летним лидером республиканцев в сенате, Митчем Макконнеллом.
Вдругом твите миллиардер назвал Макконнелла «бедняком», заявив, что наступило время для него уйти в отставку, и добавив, что происходящее с ним является «позором для страны».
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«Макконнелл и Байден могли бы пройти кастинг на роль персонажа Хранителя склепа из телесериала „Байки из склепа“, даже без использования грима и спецэффектов!» - заявил Маск, намекнув на высокий возраст обоих политиков.
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Артем Кузьмин