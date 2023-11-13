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Илон Маск предрек Европе гражданскую войну

Илон Маск заявил о возможности гражданской войны в Европе
13 ноября 2023, 17:03
Фото: istock / IR_Stone

Фото: istock / IR_Stone

Американский предприниматель Илон Маск написал в социальной сети X (ранее Twitter), что в Европе может случиться гражданская война.

Таким образом он прокомментировал видео со столкновениями в Великобритании между гражданами страны и мигрантами.

«Европа, кажется, движется к гражданской войне», — написал он.

Он также обратил внимание на комментарий одного из пользователей соцсети, который написал, что «коррумпированные чиновники в Евросоюзе заслужили хаос, которого хотели».

Ранее сообщалось, что Илон Маск прокомментировал новость газеты The Washington Post, в которой сообщалось о причастности Украины к диверсии на «Северных потоках». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также ранее издание Reuters сообщалось, что работники SpaseX получили 600 травм из-за стремления Маска к Марсу.

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В США назвали цену, которую придется заплатить Украине за мир
Джонсон: Украина может лишиться Харькова и Одессы
13 ноября 2023, 17:11

Фото: iStock/alzay

Россия сможет взять под контроль Харьков и Одессу по завершению спецоперации. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Россия открыта к переговорам, но на своих условиях. Они получат то, что хотят. Они заставят заплатить Украину высокую цену. Я думаю, что это может включать Одессу и Харьков», — рассуждает Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, неизвестно, в каком состоянии останется Украина после сокращения населения в два раза. Кроме того, продолжение помощи Киеву со стороны стран Запада находится под вопросом.

Джонсон отметил, что ВСУ несут среди живой силы ВСУ, при этом не имея средств для выживания и сил для подкрепления. Таким образом, по словам экс-сотрудника ЦРУ, Украина проигрывает.

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#франция
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#всу
#Харьков
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Венгрия обвинила Украину в циничности из-за нежелания решать вопрос нацменьшинства
Сийярто: Украина цинично отказывается решать вопрос прав венгерского меньшинства
13 ноября 2023, 17:00

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия обвинила Украину в циничности, поскольку страна не собирается решать важный вопрос, касающийся прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Он отметил, что Украина целенаправленно отвергает требования Венгрии заняться решением вопроса о правах венгерского меньшинства, проживающего на украинской территории. 

По словам Сийярто, Украина пропагандирует информацию о том, что вопрос национальных меньшинств решён или уже подходит к логическому завершению. Однако, глава венгерского МИД заявляет, что это фейковая информация, направленная на введение в заблуждение. На самом деле, ситуация с закарпатскими венграми каждый день лишь ухудшается. 

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#венгрия
#украина
#политика
#жители
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Премьер Польши Моравецкий сообщил об отставке
13 ноября 2023, 16:51

Фото: iStock/delray77

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своей отставке совместно со всем кабинетом министров после парламентских выборов.
«В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку», - сказал Моравецкий в рамках своего выступления на первом заседании нового состава сейма.

При том президент Польши Анджей Дуда уже вечером 13 ноября может поручить Моравецкому осуществить первую попытку сформировать новое правительство.

Напомним, 13 ноября в Польше начал работать новый состав парламента. Теперь правящая партия «Право и справедливость» не владеет большинством в сейме, а значит не может формировать правительство.

В Польше 15 октября прошли парламентские выборы. Итоги голосования показали, что лидером стала правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Однако 35,38% голосов не позволяют сформировать однопартийное правительство. Кабмин премьер-министра Матеуша Моравецкого остаётся у власти на третий срок, но единолично правительство сформировать у него нет полномочий.

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#партия
#кабмин
#польша
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Посол Израиля Александр Бен Цви заявил о появлении нового вида антисемитизма
13 ноября 2023, 16:48

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Пропалестинские акции проводят не для того, чтобы поддержать мусульман, а против евреев. В этом убежден посол Александр Бен Цви.
Об этом посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сказал корреспондентам, пишет РБК.  

«Идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре, и «надо очистить мир». От кого? От чего? Это уже не против политики государства Израиль. Против политики государства Израиль у нас внутри Израиля, слава Богу, [проходят] демонстрации», — сказал Александр Бен Цви. 
Бен Цви напомнил о лозунге From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной»), который звучит на акциях в поддержку Палестины. 

«А где Израиль? Если между рекой и морем будет свободная Палестина, то где Израиль находится? В море? Это уже говорит об уничтожении государства Израиль», —говорит Александр Бен Цви. 
«Я должен сказать прямо: это не 1940-е годы. Мы в концлагерях и так умирать не будем. Мы будем защищаться, и это будет стоить врагу большую цену», —заявил в заключении Александр Бен Цви.
Ранее сообщалось, что конфликт в секторе Газа не позволяет Израилю осуществить передачу Финляндии систем ПВО «Праща Давида», пишет Military Watch.

Днём ранее появилась информация о том, что Израиль подписал соглашение с Финляндией об отправке системы ПРО «Праща Давида». Стоимость сделки составила 317 млн евро.

Но поставки оказались под угрозой из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) столкнулась с нехваткой снарядов, в том числе для систем ПВО малой дальности.

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#израиль
#палестина
#хамас
#политика
#конфликт
#новости
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Ouest France: Франция поставила Армении бронемашины, предназначавшиеся Украине
13 ноября 2023, 16:47

Фото: iStock/ElrondPeredhil

Франция отправила Армении бронемашины Bastion, которые были отвергнуты Украиной из-за слабой защищённости. Об этом пишет издание Ouest France.
Отмечается, что Армения начала получать военную помощь от Франции. В настоящее время производится поставка первых бронеавтомобилей, которые переправляются через Грузию. При этом в 2022 году издание Tribune писало, что бронетранспортёры Bastion направятся на Украину.

В статье сообщается, что Украина отказалась от этих машин, заявив, что они плохо защищены от противотанковых ракет и артиллерийского огня. 

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил западные страны в том, что они поддерживают отношения с Арменией, чтобы противостоять России. 

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Германия продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на конфликты в мире
#франция
#армения
#украина
#машины
#поставки
#оружие
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ФРГ продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на конфликты в мире
Бербок: ФРГ продолжит помогать Украине, несмотря на кризисы и конфликты в мире
13 ноября 2023, 16:13

Фото: iStock/photosvit

Германия продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку, несмотря на конфликты, происходящие в мире. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.
«Мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но будем также развивать и увеличивать её, в том числе и со стороны ФРГ», - заявила Бербок.

При этом она подчеркнул, что помощь Украине будет продолжаться, не смотря на существующие в мире конфликты и кризисы.
Бербок уточнила, что Германия совместно с другими странами предоставила Украине новый пакет помощи, в рамках которого Украина уже получила дополнительные системы ПВО для обороны.

Она добавила, что в следующем году немецкая помощь Украине только усилится.

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#помощь
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#германия
#фрг
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Скандал с Емельяненко и участие в СВО: старший сын Кадырова занял пост в министерстве
Сын Кадырова Ахмат после дня рождения получил должность в минспорта Чечни
13 ноября 2023, 16:03

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что старший сын главы республики Рамзана Кадырова назначен на должность первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Редакция «Радио 1» расскажет, чем известен Ахмат Кадыров, и как он угодил в скандал в возрасте десяти лет.

Ахмат Кадыров назначен на должность заместителя министра 


Ахмата Кадырова с назначением на должность поздравил чеченский министр Ахмед Дудаев. Он сообщил, сын главы республики сам является спортсменом, на счету которого не одна победа в турнирах по смешанным единоборствам и боксу. Кроме того, старший наследник Кадырова возглавляет Совет регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Чечне.

Дудаев поздравил своего племянника с новой должностью и заявил, что воспитание поколения выйдет на новый уровень после назначения Ахмата Кадырова. По его словам, Ахмат долгое время занимался вопросами патриотизма и духовного воспитания несовершеннолетних.

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Ахмату Кадырову исполнилось 18 лет восьмого ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики. На следующий день Ахмата и двух его младших братьев наградили высшим орденом парламента республики «Даймехкан Сий», который вручается за выдающиеся достижения в различных сферах деятельности. Это не единственная награда сына чеченского лидера. Прежде он был удостоен ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», который был вручен главой региона Казбеком Коковым.

Какие должности занимают дети Кадырова 


По информации СМИ, у Рамзана Кадырова 14 детей. Несколько из них занимают высокие должности в Чеченской Республике. Старшая дочь чеченского лидера в 2020 году была назначена на должность первого заместителя министра культуры региона. В 2023 году она стала заместителем председателя правительства Чечни по социальному блоку. Вторая дочь главы Чечни в 20-летнем возрасте заняла должность руководителя департамента дошкольного образования в Грозном.

Пятого ноября 15-летний сын Рамзана Кадырова был назначен на пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Он вместе со своим братом был удостоен орденом парламента республики «Даймехкан Сий», а шестого ноября он был награжден орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесией».

Именно Адам Кадыров прежде посетил в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, арестованного за поджог Корана. Видео с избиением заключенного распространилось в сети. Рамзан Кадыров назвал поступок сына «достойным» и заявил, что гордится им.

Конфликт Кадырова с Емельяненко


В 2016 году 10-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров принял участие в турнире ММА. Он боролся с соперником из Сочи, которого отправил в нокаут за 14 секунд. Поединок прокомментировал четырехкратный чемпион MMA и председатель Федерации боев без правил в России Федор Емельяненко. Он заявил, что дети до 12 лет не могу принимать участие в турнирах, а произошедшее на поединке оправдать нельзя.

«То, что происходило на турнире в Грозном, недопустимо, это нельзя оправдывать! Малыши, которым 8 лет, избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Меня очень сильно возмущает тот факт, что за всем этим наблюдал Рамзан Кадыров», — возмущался спортсмен.

Рамзан Кадыров, в свою очередь, ответил на высказывания Емельяненко и заявил, что чемпиону следовало бы сначала отметить значение турнира и поздравить Чечню с праздником. 

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«Я с пониманием отнесся бы к ответам и реакции Федора Емельяненко на показательное выступление мальчиков в ходе турнира, если бы он начал, сказав доброе слово о турнире и его значении. Как русский богатырь и патриот поздравил бы Чечню с праздниками, отметил бы факт розыгрыша первого пояса ММА, хотя бы раз приехал в Чечню, посмотрел, как мы проводим турниры и развиваем спорт. Федор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают», — заявил Кадыров.


Ахмат Кадыров на СВО


Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вскоре после начала проведения спецоперации на территориям Украины, сообщил в своем телеграм-канале, что его сыновья отправились на фронт для защиты страны. Позже он рассказал, что его сын Ахмат вместе с двумя младшими братьями принял участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона.
 
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#чечня
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Демократия под вопросом: Американист раскрыл будущее после выборов президента США
Американист Блохин объяснил, почему Трамп должен стать президентом США
13 ноября 2023, 15:54

Фото: Сайт Кремля

Почти 50% граждан США считают, что политика американского президента Джо Байдена навредила экономике страны. Так ответили респонденты опроса газеты Financial Times и Школы бизнеса Стивена Росса. Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин в беседе с «Радио 1» заявил, что единственным признаваемым политиком в Америке является Дональд Трамп, однако борьба против него со стороны действующей власти ставит под вопрос демократическое будущее страны.
По словам эксперта, за Дональда Трампа выступают порядка 60% граждан США. В том числе потому, что Украина для него не занимает ключевое место в политической деятельности.
«Для него Украина находится на первом месте с конца, это лишь разменная монета в большой геополитической игре. Вопрос в другом, надо сначала стать президентом, а уже потом пытаться изменить траекторию американской внешней политики, потому что в прошлый раз, когда он пытался это сделать, всё пошло крахом: две попытки импичмента, его называли сексистом, расистом, путинистом и так далее», — отметил Константин Блохин.
Политолог допускает, что Трамп может изменить отношения США и РФ, однако пока среди американцев эту идею поддерживает меньшинство. К тому же, помешать Трампу стать президентом может и возбуждённое против него уголовное дело. Это же может поставить под вопрос всю политическую систему Соединённых штатов.
«Если оно [уголовное дело] помешает, то будет нанесён удар по всей избирательной и правовой системе США. Демократическая система под вопросом, будут нанесены имиджевые ущербы, потому что будет политика двойных стандартов: одного обвиняем и пытаемся засадить в тюрьму, а с другим (с семьёй Байдена) ничего не делаем», — заключил американист.
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#рф
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Шор: «Вмешиваться в выборы — фирменный почерк брюссельских чиновников»
13 ноября 2023, 15:50

Фото: istockphoto.com/Iuri Gagarin

Лидер запрещённой в Молдавии оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил о постоянном вмешательстве в молдавские выборы со стороны Брюсселя.
«Вмешиваться в выборы и требовать от избирателей поддержки так называемых проевропейских партий — фирменный почерк брюссельских чиновников в Молдове. К первому туру местных выборов в Кишинёв зачастили европейские политики. Все они публично выступали в поддержку Санду. Даже Урсула фон дер Ляйен приехала, неофициально поддержав партию Санду на выборах. Все их выступления сводились к тому, что ЕС — это деньги, голосуйте за проевропейских политиков, поддержите партию Санду и вы увидите эти деньги в ваших сёлах», — пояснил в беседе с RT Шор.

Кроме этого, он отметил превращении Молдавии в своеобразную колонию ЕС.

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