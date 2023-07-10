Илон Маск: РФ займет гораздо больше территорий в ходе контратаки

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Миллиардер из США Илон Маск заявил, что после неудачного украинского наступления и огромных потерь ВСУ российская армия займет гораздо больше территорий в ходе контратаки.
Американский предприниматель отметил, что Россия одержит победу в конфликте даже при условии равных потерь с обеих сторон. По прогнозам Маска, России удастся занять больше территорий при контратаке, после неудачного наступления украинских подразделений.
Читайте также:
Маска встревожила возможная «американизация» конфликта на Украине
Илон Маск двумя словами отреагировал на статью о провале ВСУ
Маск назвал причину неудач немецких танков Leopard на Украине
Анастасия Крестьянова