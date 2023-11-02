Илон Маск согласился с тем, что Украина не может победить в конфликте с Россией

Предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с мнением о том, что Киев не сможет одержать победу в военном конфликте с Москвой. Он назвал верным анализ недавней статьи о президенте Украины Владимире Зеленском в журнале Time, который сделал в соцсети X предприниматель Дэвид Сакс.