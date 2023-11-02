Илон Маск согласился с тем, что Украина не может победить в конфликте с Россией

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Предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с мнением о том, что Киев не сможет одержать победу в военном конфликте с Москвой. Он назвал верным анализ недавней статьи о президенте Украины Владимире Зеленском в журнале Time, который сделал в соцсети X предприниматель Дэвид Сакс.
«Эта информация подтверждает, что Украина не может выиграть в конфликте. Более того, автор идет еще дальше, описывая Зеленского как „оторванного от реальности“ за его неспособность признать реалии поля боя», — написал Сакс в своём посте, и Маск с сожалением согласился с ним, признав, что «этот анализ верный».Ранее сам Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского задуматься о жизнях граждан. Об этом он написал в соцсети X, комментируя ту же самую публикацию журнала Time, посвящённую украинскому президенту. Маск призвал Зеленского подумать о жителях Украины, которых он лишает мирной жизни из-за своих иллюзий.
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