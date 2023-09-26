Илон Маск вступился за Россию после обвинений в пропаганде

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
После широкого резонанса, вызванного приглашением в канадский парламент нациста, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал происходящее российской пропагандой. За Россию неожиданно вступился предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) он опроверг обвинения Трюдо в адрес России. Сложно заподозрить Маска в чрезмерных симпатиях к нашей стране, но появление 98-летнего нациста, служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина») в законодательном органе и аплодисменты, которыми встретили его парламентарии, вряд ли понравились эксцентричному миллиардеру.
На прошлой неделе украинский президент побывал в Канаде и посетил парламент страны. Туда был приглашен 98-летний нацист Ярослав Хунку, некогда служивший в дивизии СС «Галичина», состоявшей из украинских добровольцев. Кроме боевых действий, эта часть занималась массовыми расстрелами русских, поляков, евреев. Спикер Палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил Хунку как «борца за свободу Украины против российской оккупации».
Российское посольство в Оттаве потребовала от правительства Канады и офиса премьер-министра разъяснений по поводу таких действий. Представитель дипломатического представительства России Олег Степанков отметил, что чествованием военного преступника канадский парламент преступил не только морально-этические, но и международные правовые нормы, так как на Нюрнбергском процессе СС была признана преступной организацией. Кроме того, это явилось циничным издевательством над памятью канадцев, сражавшихся и павших в составе англоязычной коалиции в борьбе против нацизма.
Рота позже принес извинения за свои действия. От Трюдо никаких объяснений не последовало, кроме обвинений в пропаганде в адрес России.
Читайте также:
Посольство России в Канаде направит ноту из-за чествования нациста в парламенте
Зеленский поприветствовал в Канаде экс-бойца дивизии СС «Галиция»
Польша требует от Канады извинений за чествование экс-бойца дивизии СС
«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность, что не всё является российской дезинформацией», — написал Маск.
Российское посольство в Оттаве потребовала от правительства Канады и офиса премьер-министра разъяснений по поводу таких действий. Представитель дипломатического представительства России Олег Степанков отметил, что чествованием военного преступника канадский парламент преступил не только морально-этические, но и международные правовые нормы, так как на Нюрнбергском процессе СС была признана преступной организацией. Кроме того, это явилось циничным издевательством над памятью канадцев, сражавшихся и павших в составе англоязычной коалиции в борьбе против нацизма.
Рота позже принес извинения за свои действия. От Трюдо никаких объяснений не последовало, кроме обвинений в пропаганде в адрес России.
Читайте также:
Посольство России в Канаде направит ноту из-за чествования нациста в парламенте
Зеленский поприветствовал в Канаде экс-бойца дивизии СС «Галиция»
Польша требует от Канады извинений за чествование экс-бойца дивизии СС
Александр Бойцов