Илона Маска пригласили на Украину

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Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Александр Мережко пригласил американского предпринимателя Илона Маска на Украину. Об этом пишет издание Kyiv Post.
Ранее Маск разместил в соцсети X картинку со «страдающим человеком», где было подставлено лицо Зеленского. Подпись под постом гласила: «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи».
Такая шутка не понравилась советнику главы офиса Зеленского Михаилу Подоляку, который обвинил Маска в «распространении российской пропаганды» и в «иронизировании над Украиной».
В свою очередь Мережко сообщил, что готов принять на Украине Маска, которого точно захотят увидеть другие украинские политики. По словам депутата, посещение страны открыло бы глаза Маску на то, что сейчас происходит на Украине, после чего он бы уже не стал постить шутки об этой теме.
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Такая шутка не понравилась советнику главы офиса Зеленского Михаилу Подоляку, который обвинил Маска в «распространении российской пропаганды» и в «иронизировании над Украиной».
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Анастасия Чинкова