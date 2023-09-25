Ilta-Sanomat: Финны озадачены маневром российского корвета на Балтике

Фото: istockphoto/Roman Zaika
Финляндия озадачена, а, вероятно, и слегка напугана маневрами российского корвета «Стойкий» в ходе учений в Балтийском море. Как стало известно из сообщения пресс-службы флота, на минувшей неделе экипаж корабля провел серию стрельб по воздушным и надводным целям.
Для тренировочной стрельбы использовался корабельный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Редут». По словам сотрудников военно-морского ведомства учения прошли в штатном режиме, экипаж успешно выполнил поставленную задачу, все учебные цели были поражены.
Действия российского корвета вызвали тревожную реакцию в соседней Финляндии. В частности, старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки заявил в интервью газете Ilta-Sanomat, что такой случай нельзя считать уникальным, однако это происходит далеко не каждый год. Ученый также отметил, что обычно с отработкой пуска ракет связано множество факторов, например, технические или учебные причины.
В свою очередь председатель комитета обороны страны Юкки Копра высказал опасения, что Россия с помощью военно-морских учений может оказывать давление на Финляндию. По его словам, маневры в определенных зонах Балтийского моря могли бы создать трудности для судоходства в районе некоторых финских портов. Профессор Мункки же уточнил, что ограничение движения судов в зоне военных учений является общемировой практикой.
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Действия российского корвета вызвали тревожную реакцию в соседней Финляндии. В частности, старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки заявил в интервью газете Ilta-Sanomat, что такой случай нельзя считать уникальным, однако это происходит далеко не каждый год. Ученый также отметил, что обычно с отработкой пуска ракет связано множество факторов, например, технические или учебные причины.
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Александр Бойцов