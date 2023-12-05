IltaLehti: Финляндия начнет производство артиллерийских снарядов для Украины

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В Финляндии с 2024 года планируют запустить производство артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен.
В ноябре финские власти сообщили о выделении Киеву 20-го пакета военной помощи примерно на 100 миллионов евро. Всего за время конфликта Финляндия направила на военные нужды Украины около полутора миллиардов евро.
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Александр Бойцов