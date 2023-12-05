Iltalehti: Финляндия намерена разместить у себя военный контингент США

Число в 17 миллионов снарядов, который главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный мог попросить у Штатов появилась не просто так, но сейчас Запад не может и не желает дать Украине столько боеприпасов. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 24».