Iltalehti: ВВС США начнут использовать инфраструктуру финского аэропорта Рованиеми

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Соединенные Штаты продолжают ведение переговоров с Финляднией по оборонному сотрудничеству под названием Defence Cooperation Agreement (DCA). Военно-воздушные силы США приступят к использованию инфраструктуры аэропорта Рованиеми, находящегося в 760 километрах от Сант-Петербурга. Об этом пишет финская газета Iltalehti.
«Президент республики Саули Ниинистё подтвердил... что на финской земле будет военное присутствие США… ВВС США начнут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми», — сообщает газета. Кроме того, Саули Ниинистё сообщил, что переговоры по DCA продвигаются хорошо.Также США в процессе подготовки оборонных двухсторонних соглашений со Швецией и Данией
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