Iltalehti: ВВС США начнут использовать инфраструктуру финского аэропорта Рованиеми

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк высказал мнение о том, что объявленная Госдепом США программа по обмену для молодых людей из США и Германии направлена, в первую очередь, на распространение влияния Штатов среди немцев.