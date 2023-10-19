Iltalehti: Звезда «Евровидения» на концерте выбросил флаг Украины за кулисы

Фото: istockphoto/Cesare Ferrari
Во время выступления в Таллине финскому рэперу Käärijä (настоящее имя Йере Пеухинен) кто-то из зрителей бросил на сцену флаг Украины. Однако он не стал размахивать жовто-блакитным полотнищем, а просто отбросил его в сторону, за кулисы.
Зрители возмущенно засвистели и затопали, осуждая поведение певца. Тот, как выяснилось, тоже был недоволен.
Позже рэпер объяснял, что не хотел обижать эстонскую публику, размахивая флагом другого государства. К тому же он признался, что просто перепутал его с флагом Швеции из-за похожих цветов. Также Käärijä сообщил, что после инцидента на концерте ему стали поступать угрозы.
Йере Пеухинен представлял Финляндию на конкурсе «Евровидение» в 2023 году. Рэпер исполнил песню «Cha Cha Cha» и занял с ней второе место. Победу одержала шведская певица Лорин с композицией «Tatoo».
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«Нет-нет, зачем это? Кто это сделал? Это совсем не круто! Мы сейчас в Эстонии. Зачем ты вообще это делаешь?» — возмущенно обратился Пеухинен к фанату.
Йере Пеухинен представлял Финляндию на конкурсе «Евровидение» в 2023 году. Рэпер исполнил песню «Cha Cha Cha» и занял с ней второе место. Победу одержала шведская певица Лорин с композицией «Tatoo».
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Александр Бойцов