Иммунолог Болибок заявил, что «болезнь легионеров» не страшна для россиян

Фото: iStock/syahrir_maulana
Врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок прокомментировал увеличение в Европе случаев заражения легионеллезом, также известного как «болезнь легионеров».
«Раньше от этого заболевания умирало большое количество пациентов, пока не изучили эти бактерии и разработали нужную схему лечения. <…> Чтобы заразиться легионеллезом, нужно вдохнуть большое количество аэрозольной жидкости, в которой живут бактерии», — объяснил врач в беседе с «Вечерней Москвой».Однако, как объяснил Болибок, для нашей страны аэрозольное кондиционирование воздуха нехарактерно, поэтому и риск подхватить «болезнь легионеров» отсутствует
Ранее в Харькове два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были госпитализированы из-за вспышки легионеллеза. Болезнь была обнаружена в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая активно участвует в боевых действиях на купянском направлении.
До этого вспышка заболевания изначально была зафиксирована в польском городе Жешув неподалеку от границы с Украиной, а позже распространилась и на другие регионы страны. По словам начальника Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромира Слончки, количество заразившихся выросло уже до 158 человек. Больше всего случаев заболевания выявлено в самом Жешуве — 106 и в Жешувском районе — 36.
Напомним, что легионеллёз или «болезнь легионеров» – это вид пневмонии. Основными симптомами являются: общая интоксикация организма, лихорадка, поражение лёгких, центральной нервной системы и органов пищеварительного тракта.
Читайте также:
Вспышка «болезни легионеров» произошла в двух батальонах ВСУ
Количество заболевших легионеллёзом в Польше возросло до 158 человек
Артем Путинцев