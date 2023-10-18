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Импичмент президента Грузии сорван: что помешало отстранить от власти Зурабишвили

Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили
18 октября 2023, 17:49
Фото: istock/Denis Kabanov

Фото: istock/Denis Kabanov

Президент Грузии Саломе Зурабишвили останется на своем посту. За ее импичмент проголосовали 86 депутатов, что не является достаточным для проведения процедуры. Редакция «Радио 1» расскажет, кто инициировал проведение голосования и какой закон нарушила глава государства.

Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту


Процедуру импичмента президента Грузии запустила правящая партия «Грузинская мечта». Для отстранения главы государства Саломе Зурабишвили необходимо было собрать 100 голосов из 150 возможных. Однако поддержали проведение процедуры 86 депутатов.


«Решение об импичменте не принято», сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Зурабишвили нарушила Конституцию


Импичмент действующей главе Грузии был объявлен из-за нарушения Зурабишвили Конституционного закона. В конце августа президент отправилась в турне, что не было согласовано с правительством. В ходе поездки, грузинский лидер встретилась с президентом Германии и провела переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

В соответствии с основным законом страны, президент может осуществлять зарубежные поездки для решения политических вопросов и осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Процедуре голосования предшествовало решение Конституционного суда Грузии.

16 октября суд установил в действиях Зурабишвили нарушение, что позволило запустить процесс голосования за ее импичмент.

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Зурабишвили о процедуре импичмента


Глава Грузии после объявления решения Конституционного суда заявила, что не собирается уходить в отставку и намерена дальше отстаивать «демократическое будущее». Она обратилась к оппозиционным партиям, члены которых отдали голоса за ее отстранение от власти и заявила, что им следует встать против антиевропейского импичмента.
«Я не могу никому ничего диктовать, но хочу посоветовать оппозиции: если они хотят создать сильную картину, пусть встанут снаружи, встанут против этого антиевропейского импичмента», – заявила Зурабишвили.
Глава Грузии также прокомментировала решение Конституционного суда и заявила, что оно не стало для нее неожиданностью, однако она считает его несправедливым. Зурабишвили подчеркнула, что одним «выстрелом» чуть ли не была убита вся демократия и европейское будущее Грузии.

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#грузия
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Аналитик Костикин: У РФ и США есть инструмент для прекращения жизни на Земле
18 октября 2023, 17:59

Фото: istockphoto.com/RomoloTavani

Аналитик, эксперт бюро военно-политического анализа «Ассиметричный ответ» Николай Костикин объяснил, что ядерное оружие является инструментом сдерживания для многих стран.
И при этом, по его словам, несмотря на то, что ядерным оружием обладают не только Россия и США, но только у этих двух стран оно такой силы, что сможет стереть разумную жизнь с лица Земли.

«Это инструмент сдерживания, страшный меч Судного дня, который есть не только у Российской Федерации, но и у ряда государств. Просто у России и США он достаточный для прекращения разумной жизни на Земле либо для отбрасывания её на уровень каменного века, то есть крайне мала вероятность, что цивилизация восстановится после этого», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Костикин.

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Байден объявил о гуманитарной помощи для Газы и Западного берега Иордана
Байден: США выделят сто миллионов долларов на гуманитарную помощь Газе
18 октября 2023, 17:59

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байдена объявил о выделении гуманитарной помощи Газе и Западному берегу реки Иордан в размере 100 миллионов долларов. Об этом Байден сообщил по итогам переговоров с руководством Израиля.
По словам Байдена, США взаимодействуют с международными гуманитарными организациями для помощи нуждающимся. 

Ранее Байден заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой». 

Напомним, больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#больница
#армия
#человек
#министр
#байден
#удар
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США передали ВСУ ATACMS с меньшей дальностью из-за страха перед РФ
Independent: США передали ВСУ ATACMS с меньшей дальностью из-за страха перед РФ
18 октября 2023, 17:56

Фото: iStocK/ValleraTo

Украина получила от США ракеты ATACMS с меньшей дальностью из-за страха перед еще большей эскалации конфликта. Об этом пишет британская Independent.
«Сохраняющаяся обеспокоенность США по поводу эскалации напряженности в отношениях с Россией является причиной того, что версия ATACMS, которая отправилась на Украину, имеет меньшую дальность, чем максимальное расстояние, на которое могут ударить ракеты», — говорится в статье.
 
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет все возможности для того, чтобы отражать украинские атаки американскими ракетами ATACMS.По его словам, данные ракеты не в состоянии радикально изменить ситуацию. Он также подчеркнул, что США допустили большую ошибку, передав ракеты ATACMS Украине.

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#сша
#россия
#владимир путин
#президент
#ракеты
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Правящая партия Турции считает, что по больнице в Газе ударил Израиль
18 октября 2023, 17:43

Фото: iStock/cenkertekin

Ракету по больнице в секторе Газа выпустила израильская сторона, считает представитель правящей партии Турции (AK Parti) Омер Челик в ходе брифинга.
«Все эксперты однозначно утверждают, что эта ракета была выпущена Израилем по больнице. Эти атаки были приняты с бесчеловечными приговорами, а затем удалены из аккаунтов. Международные организации остаются лишь зрителями на фоне того, как миллионы людей в течение нескольких дней подвергаются этим бомбардировкам на крошечной территории Газы», - прокомментировал ситуацию Челик. 

Ранее представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что Израиль нанёс удар по больнице в секторе Газа с помощью управляемых ракет. По словам Бархума, израильские Вооруженные силы нанесли удар по Аль-Ахли управляемыми ракетами после того, как сотрудники службы общей безопасности Израиля несколько раз позвонили в больницу и пригрозили взорвать её.

По последним данным палестинского Минздрава, в результате удара по больнице в Газе погибли 471 человек, большинство из них - женщины и дети.

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#израиль
#ракета
#удар
#больница
#сектор газа
#палестина
#турция
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СМИ: посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили угрозы о минировании
Infobae: посольства Израиля и США в Аргентине эвакуировали из-за данных о бомбе
18 октября 2023, 17:37

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили сообщения с угрозами о якобы заложенных бомбах. Об этом сообщает новостной портал Infobae.
Представители дипмиссии были эвакуированы. На месте находятся сотрудники полиции. Сотрудников посольств также попросили не покидать свои дома без серьезной необходимости.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля заявила о планах эвакуации жителей 28 населенных пунктов страны, граничащих с Ливаном. Людей временно разместят в финансируемых Израилем гостевых домах после одобрения плана эвакуации главой Минобороны Йоавом Галлантом.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Страны G7 теряют поддержку развивающихся стран по Украине из-за позиции по Израилю

ХАМАС опубликует доказательства причастности Израиля к удару по больнице в Газе
#израиль
#армия
#страны
#сотрудники
#дома
#минобороны
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Страны G7 теряют поддержку развивающихся стран по Украине из-за позиции по Израилю
FT: Запада теряет поддержку развивающихся стран из-за позиции по Израилю
18 октября 2023, 17:10

Фото: iStock/Ruma Aktar

Страны «большой семерки» начали терять поддержку стран третьего мира по Украине из-за того, что приняли сторону Израиля в конфликте с Палестиной. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на дипломата из страны G7.
«Мы, безусловно, проиграли битву на глобальном Юге. Вся работа, которую мы провели со странами третьего мира (по Украине – ред.), была потеряна... Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке», - приводит издание слова своего собеседника.

Он также отметил, что страны «большой семерки» слушать больше не будут никогда.

Ранее политолог Григорий Савельев заявил, что в связи с обстановкой на Ближнем Востоке Запад может оказаться пред дилеммой: либо просить Израиль пустить палестинцев домой и проиграть, либо начать принимать беженцев в Европе.

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#работа
#страны
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Путин заявил о необходимости конкретных шагов Украины для переговоров с РФ
18 октября 2023, 16:47

Фото: сайт Кремля

Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной, однако для этого Киев должен сделать конкретные шаги. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам форума «Пояс и путь» в Пекине, передает РБК.
Путину напомнили о словах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что ответ президента России на вопрос о прекращении огня на Украине не был обнадеживающим. Таким образом, Путина попросили повторить то, что она сказал венгерскому премьеру.

«Что касается встречи с премьер-министром Орбаном, вы сказали, что у него оптимизм исчерпан, ну я не знаю. Мне кажется, что господин Орбан человек такой прагматичный, оптимистичный, не думаю, что у него последний оптимизм исчерпан», — ответил Путин.

Глава государства также озвучил свою позицию по данному вопросу. По его словам, если Украина действительно хочет прийти к реальным переговорам, то для начала стоит отменить решение Киева, которое запрещает переговоры с Москвой.

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#путин
#переговоры
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Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость
Лавров: Россия поддерживает стремление КНДР отстаивать независимость
18 октября 2023, 16:45

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия полностью поддерживает стремление КНДР отстаивать независимость. Об этом Лавров сообщил на официальном приеме от имени правительства КНДР.
Министр отметил, что КНДР одно из немногих государств, которые открыто заявляют о своей солидарности с РФ.

Напомним, недавно лидер КНДР посетил Россию впервые за четыре года. Ким Чен Ын подчеркнул, что его поездка в Россию отражает приоритетное внимание, уделяемое КНДР развитию отношений с Москвой.

Также лидер КНДР Ким Чен Ын и российский министр обороны Сергей Шойгу провели обмен мнениями относительно укрепления сотрудничества в области обороны и обеспечения безопасности.  Они поделились конструктивными взглядами на вопросы, связанные с дальнейшим укреплением тактического и стратегического сотрудничества

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ХАМАС: Израиль ударил по больнице в Газе управляемыми ракетами
18 октября 2023, 16:39

Фото: iStock/Alexyz3d

Израиль нанёс удар по больнице в секторе Газа с помощью управляемых ракет, об этом заявил представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум, его цитирует Newsweek.
По словам Бархума, израильские Вооруженные силы нанесли удар по Аль-Ахли управляемыми ракетами после того, как сотрудники службы общей безопасности Израиля несколько раз позвонили в больницу и пригрозили взорвать её.

Напомним, удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен вчера вечером. По последним данным Минздрава Палестины, в результате атаки погибли 471 человек, большинство из них - женщины и дети.

Вчера, после сообщений об ударе по больнице, протестующие пошли на штурм посольства Израиля в столице Иордании Аммане. Они пытались поджечь здание израильского посольства и призывали мстить Израилю за удар по больнице.

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