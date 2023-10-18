Импичмент президента Грузии сорван: что помешало отстранить от власти Зурабишвили

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили останется на своем посту. За ее импичмент проголосовали 86 депутатов, что не является достаточным для проведения процедуры. Редакция «Радио 1» расскажет, кто инициировал проведение голосования и какой закон нарушила глава государства.
Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту
Процедуру импичмента президента Грузии запустила правящая партия «Грузинская мечта». Для отстранения главы государства Саломе Зурабишвили необходимо было собрать 100 голосов из 150 возможных. Однако поддержали проведение процедуры 86 депутатов.
«Решение об импичменте не принято», сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Зурабишвили нарушила Конституцию
Импичмент действующей главе Грузии был объявлен из-за нарушения Зурабишвили Конституционного закона. В конце августа президент отправилась в турне, что не было согласовано с правительством. В ходе поездки, грузинский лидер встретилась с президентом Германии и провела переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
В соответствии с основным законом страны, президент может осуществлять зарубежные поездки для решения политических вопросов и осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Процедуре голосования предшествовало решение Конституционного суда Грузии.
16 октября суд установил в действиях Зурабишвили нарушение, что позволило запустить процесс голосования за ее импичмент.
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Зурабишвили о процедуре импичмента
Глава Грузии после объявления решения Конституционного суда заявила, что не собирается уходить в отставку и намерена дальше отстаивать «демократическое будущее». Она обратилась к оппозиционным партиям, члены которых отдали голоса за ее отстранение от власти и заявила, что им следует встать против антиевропейского импичмента.
«Я не могу никому ничего диктовать, но хочу посоветовать оппозиции: если они хотят создать сильную картину, пусть встанут снаружи, встанут против этого антиевропейского импичмента», – заявила Зурабишвили.Глава Грузии также прокомментировала решение Конституционного суда и заявила, что оно не стало для нее неожиданностью, однако она считает его несправедливым. Зурабишвили подчеркнула, что одним «выстрелом» чуть ли не была убита вся демократия и европейское будущее Грузии.
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Анастасия Крестьянова