Имя экоактивистки Греты Тунберг удалят из всех израильских учебников

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Имя шведской экоактивистки Греты Тунберг будет удалено из всех школьных учебников в Израиле. Такое решение было принято израильским министерством образования после того, как она организовала и провела онлайн-акцию в поддержку Палестины.
Грета Тунберг опубликовала в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) пост в защиту и поддержку жителей Палестины. Она призвала прекратить кровопролитный конфликт, в котором гибнут мирные люди и дети. После этого выступления представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар зявил, что те, кто поддерживает Тунберг, одобряет и поддерживает также и терроризм.
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Александр Бойцов