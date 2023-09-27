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INA: Во время пожара на свадьбе в Ираке погибли 100 человек, ещё 150 пострадали

27 сентября 2023, 02:50
Фото: iStock/Kevin_Lendio

Фото: iStock/Kevin_Lendio

Пожар разгорелся в свадебном зале на севере Ирака, во время него погибли 100 человек, а более 150 пострадали. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на управление здравоохранения иракской провинции Найнава.

«По предварительным данным, зафиксировано 100 случаев смерти и более 150 пострадавших в результате пожара в свадебном зале в Аль-Хамдании», — отмечается в сообщении ведомства.

В управлении гражданской обороны Ирака, в свою очередь, отметили, что к пожару могло привести использование фейерверков. Также отмечается, что в зале, где проводилось торжественное мероприятие, не соблюдались требования противопожарной безопасности.

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#свадьба
#пожар
#погибшие
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Cенат США предложил выделить Украине в 2024 году не $24, а только $6 млрд
27 сентября 2023, 03:08

Фото: iStock/nashvilledino2

Сенат США предложил согласовать для помощи Украине в краткосрочной перспективе 6 млрд долларов вместо запрошенных Белым домом 24 млрд. Об этом говорится в проекте поправки к бюджету. Документ и пояснения к нему опубликованы на сайте комитета Сената по ассигнованиям.
Законодатели предлагают на 2024-й финансовый год (то есть с 1 октября 2023 до 30 сентября 2024-го) согласовать 4,5 млрд долларов на помощь Украине по линии Пентагона, а также 1,65 млрд долларов для экономической помощи Украине через Госдепартамент.

Накануне Палата представителей Конгресса США официально запросила у администрации президента Джо Байдена сумму расходов американского бюджета на финансовую помощь Украине, направив соответствующее письмо помощнику Байдена по национальной безопасности Джейку Салливану.

Члены Палаты представителей опасаются, что администрация Белого дома может скрывать сведения касательно суммы расходов на помощь Киеву.Вашингтонская администрация готова запрашивать у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Киева, если посчитает её необходимой, заявлял ранее Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.

При этом почти половина всех средств, которые поступили на финансирование бюджета Украины в 2023 году, получены из-за рубежа. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, западная материальная помощь с начала 2023 года составила 25,3 млрд долларов.

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#украина
#сша
#помощь
#финансирование
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Небензя: США пошли на подрыв «Северных потоков» ради сохранения влияния в Европе
27 сентября 2023, 01:46

Фото: iStock/DOERS

Власти США пошли на подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» для того, чтобы сохранить свое влияние в Европе, остро нуждающейся в российских энергоресурсах. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Мы говорим не о какой-то хулиганской выходке. Мы говорим о теракте, затронувшем международную трубопроводную инфраструктуру и повлекшем за собой тяжелые экономические и экологические последствия для целого ряда государств», — подчеркнул Небензя.

По словам российского постпреда, в последнее время в экспертном сообществе появляется всё больше и больше свидетельств в пользу того, что подрыв «Северных потоков» является делом рук Вашингтона. Как отметил Василий Небензя, в данном случае США руководствовались узкокорыстным стремлением закрепить свое доминирование на европейском континенте.

Ранее американский  журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в ходе собственного расследования пришёл к выводу о том, что подрыв российского газопровода «Северный поток» в Балтийском море совершили спецслужбы США при содействии Норвегии. Причем ЦРУ затем умело скрыло все следы, чтобы информация о причастности США к взрывам не стала достоянием общественности.

Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.

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#северный поток
#оон
#сша
#взрыв
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США наладит совместное с Украиной производство некоторых видов военной техники
27 сентября 2023, 01:27

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

В США заявили о планах наладить совместный с Украиной выпуск военной техники на её территории. Об этом сообщил заместитель министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант. При этом он не уточнил, о каких видах техники идёт речь.
«Мы наладим некоторое совместное производство с австралийцами. То же самое с Европой. И мы даже наладим совместное производство с украинцами. В их стране», — подчеркнул Лаплант.

Замглавы Пентагона напомнил, что соответствующие решения были приняты ещё во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее американский военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что из-за потерь в СВО эффективность западной техники на Украине находится теперь под большим вопросом. Броня поставляемой Киеву техники прожигается, как отметили журналисты, даже самыми недорогими противотанковыми средствами, находящимися на вооружении ВС РФ — например, установками типа «Корнет». Именно поэтому США так долго не решались отправлять на Украину свои танки Abrams, так как массовая потеря в боях этих машин способна нанести по имиджу ВПК Соединённых Штатов очень серьёзный удар.

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#сша
#украина
#военная техника
#производство
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В Верховной Раде обиделись на США после предъявления Украине списка реформ
Юрчишин: Предъявление Киеву списка реформ является ошибочным шагом
27 сентября 2023, 01:08

Фото: iStock/Mykola Churpita

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин заявил, что выставление Киеву списка реформ, необходимых для оказания дальнейшей поддержки, является обидным. Об этом сообщает New Voice.
«Реформирование — это наша внутренняя задача. Оно может быть привязано к средствам МВФ, оно может быть привязано к плану евроинтеграции, к вступлению в НАТО. А оборона Украины — это фактически оборона западных ценностей», — заявил Юрчишин в ходе интервью украинскому радио.

По мнению депутата, привязывать реформу САП или БЭБ к предоставлению оружия является недальновидным шагом.

«Обидно, что до этого дошло», — заключил Глава антикоррупционного комитета Рады.

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#сша
#радио
#украина
#оборона
#интервью
#нато
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В Нидерландах назвали возможные сроки передачи Украине истребителей F-16
27 сентября 2023, 00:59

Фото: iStock/Maikel_de_Vaan

Киев может получить истребители F-16 в 2024 году. Об этом заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен в своём интервью американскому телеканалу MSNBC.
Она отметила, что всё будет зависеть от того, сколько времени займёт обучение украинских лётчиков.

«Мы рассчитываем, что на это уйдёт 6-8 месяцев, что очень быстро по сравнению с тем, сколько учатся наши военные», — сказала министр.

Напомним, что ранее Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. В Белом доме заявили, что Киев получит самолёты от третьих стран после подготовки лётчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо порядка 160 истребителей F-16, в таком случае она получит преимущество в небе над Россией. При этом он добавил, что военные самолеты предоставят Киеву позже, чем он надеялся. В настоящее время, по словам украинского лидера, Россия полностью доминирует в небе.

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#нидерланды
#украина
#самолёты
#военная техника
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Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве
Reuters: Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве
26 сентября 2023, 23:36

Фото: сайт Кремля

Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве, сообщает агентство Reuters.
Согласно решению суда Нью-Йорка, экс-президент США ежегодно преувеличивал свое состояние на миллиарды долларов в финансовых отчетах, предоставляемых банкам и страховым компаниям.

Напомним, что Большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.

Трамп неоднократно заявлял, что считает все свои судебные преследования политически мотивированными, в целях недопущения его к выборам 2024 года.

Ранее Дональд Трамп в интервью телеканалу NBS News заявил, что сможет за год решить все проблемы страны, если победит на выборах в 2024 году. Он отметил, что ни в коем случае нельзя избирать президентом США человека, который обещает справиться со всеми трудностями за восемь лет. Сам Трамп заявил, что ему для этого хватит от полугода до года.

Агентство Reuters провело опрос, чтобы выяснить, кто может победить на президентских выборах в следующем году – нынешний лидер Джо Байден или бывший президент США Дональд Трамп. Результаты опроса показали, что оба кандидата получили по 39% голосов. При этом, каждый пятый американец ещё не определился с выбором.

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#дональд трамп
#суд
#мошенничество
#сша
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Китай призвал сотрудничать с Россией в расследовании подрыва «Северных потоков»
26 сентября 2023, 23:07

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай призывает страны сотрудничать с Россией в расследовании обстоятельств диверсии на «Северных потоках», заявил на заседании Совета Безопасности ООН зампостпреда КНР при Организации Гэн Шуан. Об этом пишет РИА Новости.
«Россия является одной из основных сторон, имеющих отношение к (инциденту с) взрывом. Мы призываем соответствующие страны активно контактировать и сотрудничать с Россией, а не отказываться от (взаимодействия) с ней», — сказал китайский дипломат.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев отмечал, что что государства, отвечающие за расследование происшествия, отказываются от комментирования хода выяснения причин инцидента. Всё это наводит на вопросы о том, насколько решение проблемы объективно и беспристрастно.

Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.

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#северный поток
#россия
#китай
#оон
#расследование
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В США предсказали судьбу Зеленского
Экс-разведчик Риттер: ВСУ могут организовать переворот и сместить Зеленского
26 сентября 2023, 22:59

Фото: сайт Кремля

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что военнослужащие ВСУ могут осуществить переворот и сместить с поста президента Украины Владимира Зеленского, так как в рядах украинской армии растёт разочарование политикой Киева из-за больших потерь. Своим мнением он поделился в подкасте Ask the Inspector.
Риттер добавил, что переворот может быть организован некорорумпированными военными и генералами среднего звена.

«Они могут посчитать, что переворот — это способ сместить человека, который представляет собой угрозу номер один для их национальной безопасности, и это Владимир Зеленский», — уверен бывший американский разведчик.

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#украина
#страны
#владимир зеленский
#всу
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Спикер парламента Канады Рота, приветствовавший нациста, подал в отставку
26 сентября 2023, 21:35

Фото: iStock/Gabriel Shakour

Спикер парламента Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с чествованием украинского нациста. Об этом он заявил в ходе выступления в канадском парламенте.
Рота уточнил, что официально покинет своё пост в среду, 27 сентября.

Политик сообщил, что сожалеет о решении пригласить на заседание парламента 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунку, который в годы Второй мировой войны состоял в дивизии СС «Галиция». 

Рота заявил, что осознаёт свою вину и берёт ответственность за содеянное. Он подчеркнул, что понимает, сколько боли могла причинить людям такая халатность канадских парламентариев. По его словам, публичное чествование экс-бойца СС задело еврейские общины в Канаде, а также поляков, которые пережили нацистские преступления. 

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#канада
#украина
#парламент
#пост
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