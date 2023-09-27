INA: Во время пожара на свадьбе в Ираке погибли 100 человек, ещё 150 пострадали

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Пожар разгорелся в свадебном зале на севере Ирака, во время него погибли 100 человек, а более 150 пострадали. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на управление здравоохранения иракской провинции Найнава.
«По предварительным данным, зафиксировано 100 случаев смерти и более 150 пострадавших в результате пожара в свадебном зале в Аль-Хамдании», — отмечается в сообщении ведомства.В управлении гражданской обороны Ирака, в свою очередь, отметили, что к пожару могло привести использование фейерверков. Также отмечается, что в зале, где проводилось торжественное мероприятие, не соблюдались требования противопожарной безопасности.
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Артем Путинцев