Инаугурация губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва пройдёт 14 сентября

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
В четверг, 14 сентября, пройдёт инаугурация губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Об этом «Радио 1» сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Церемония вступления в должность губернатора Подмосковья Воробьёва начнётся в 12:00 в областном Доме Правительства.
На инаугурации будут присутствовать члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления, Мособлизбиркома, депутаты Госдумы и Мособлдумы и иные представители политических организаций.
Кроме того, участниками церемонии станут деятели культуры, науки и искусства, сферы образования и спорта, руководители областных средств массовой информации, участники СВО и почётные граждане региона.
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На инаугурации будут присутствовать члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления, Мособлизбиркома, депутаты Госдумы и Мособлдумы и иные представители политических организаций.
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Анастасия Чинкова