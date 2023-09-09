Индия анонсировала запуск Всемирного биотопливного альянса

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди анонсировал запуск Всемирного биотопливного альянса и пригласил лидеров Группы двадцати присоединиться к инициативе. Об этом он заявил в ходе саммита G20, проходящего в Нью-Дели.
Целью нового альянса станет защита окружающей среды и продвижение энергетического перехода.
Кроме того, Моди заявил, что всем мировым государствам предлагается до 20% увеличить долю этанола в бензине, чтобы снизить выбросы парниковых газов.
Ранее сообщалось, что в ходе саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал выполнить требования России по возобновлению зерновой сделки. Кроме того, он выступил за возврат страны к SWIFT, а также страхованию российского экспорта компанией из Великобритании.
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Кроме того, Моди заявил, что всем мировым государствам предлагается до 20% увеличить долю этанола в бензине, чтобы снизить выбросы парниковых газов.
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Анастасия Чинкова