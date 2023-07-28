Индия и Бразилия встали на пути расширения БРИКС

Новые статьи обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о хранении секретных документов в его поместье предусматривают наказание в виде штрафа 250 тысяч долларов или заключения от 5 до 20 лет, об этом пишет издание РИА Новости, со ссылкой на документы суда.