Индия и Бразилия встали на пути расширения БРИКС

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Индия и Бразилия выступили против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.
Высокопоставленные должностные лица сообщили изданию, что власти Индии и Бразилии не поддержали намерения Китая расширить объединение. Свое несогласие они выразили на переговорах по подготовке к саммиту в ЮАР.
Ранее, Китай предложил расширить группу БРИКС и привлечь в объединение дополнительных участников.
Напомним, в прошлом году, БРИКС объявил о намерении расширить число стран-участников, чтобы сделать организацию более всеохватывающей.
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Анастасия Крестьянова