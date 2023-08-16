Индия и Россия обсуждают ведение взаиморасчетов в рублях

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Россия и Индия обсуждают внедрение механизма взаиморасчетов в российской национальной валюте. Об этом заявил президент Конфедерации индийской промышленности (CII) Р Динеш.
Ранее, о переходе на проведение расчетов в национальной российской валюте сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сообщал о ведении переговоров по данному вопросу с индийской стороной.
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Анастасия Крестьянова